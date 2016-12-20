اعتقال الكاتب الصحفي حسني محلي في تركيا

هوزان أمين - تركيا

بناء على أمر المدعي العام في اسطنبول قام عناصر من الشرطة التركية بتفتيش منزل الكاتب والصحفي السوري حسني محلي وصادرت أجهزة إلكترونية واقتادته إلى شعبة الأمن للتحقيق معه بتهمة الأساءة الى كبار مسؤولي الدولة التركية.

ثم أمرت النيابة العامة اعتقاله بعد أخذ إفادته، فيما تحدثت وسائل إعلام تركية عن تدهور صحة الكاتب السوري، بعد ساعات من اعتقاله حيث نقل إلى مستشفى كلية الطب في منطقة جراح باشا في اسطنبول.

وجدير بالذكر ان الكاتب والصحفي حسني محلي سوري الاصل ويحمل الجنسية التركية ويعمل مراسلاً في وكالة أنباء سوريا الرسمية “سانا” ويكتب في صحف تركية، واشتهر اسم حسني محلي في الإعلام العربي منذ سنوات حين كان أحد مراسلي فضائية mbc قبل أن ينضم إلى قناة الجزيرة في وقت لاحق، كما عمل مراسلا لعدة صحف عربية، إضافة إلى كتاباته وتحليلاته السياسية، حيث أصبح ضيفا دائما على وسائل الإعلام التركية للحديث عن الأزمة السورية.