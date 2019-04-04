اعلان : ملتقى روجآفا الثاني للفن التشكيلي

برعاية رسمية من هيئة الثقافة و الفن في إقليم الجزيرة

يقام ملتقى روجآفا الثاني للفن التشكيلي من ١٠ ولغالية ٣١ أيار ٢٠١٩ تحت شعار:

(Vîna welatê zeytûnan ji terora we bi hêztir e ).

(إرادة وطن الزيتون أقوى من إرهابكم)

أعلن في مقر هيئة الثقافة و الفن لإقليم الجزيرة عن خبر ملتقى روجآفا للفن التشكيلي الثاني و ذلك بحضور عدد من وسائل الإعلام و أعضاء اللجنة التحضيرية للملتقى و هم الأساتذة " منير شيخي – علي عبدالله – أحمد جتلي – عفاف حسكي – ابراهيم فقه – ليلان جمال – خالد محمد"

الجدير بالذكر أن الفعالية تتألف من:

1. ورشة عمل(سمبوزيوم) يشارك فيها ٢٥ فناناً تشكيلياً و نحاتاً من روجآفا و شمال سوريا وأجزاء أخرى من كردستان يبدأ بتاريخ 10 /5 / 2019 و يستمر لغاية 16 / 5 / 2019 و سيتم زيارة الشهباء و رسم لوحة كبيرة من قبل الفنانين المشاركين في السمبوزيوم

2. معرض جماعي يشارك فيه كل الفنانين التشكيليين في روجآفا وشمال سوريا ويعتبر المعرض السنوي الرابع يفتتح بتاريخ 18 / 5 / 2019 و يختتم بتاريخ 23 / 5 /2019 , علماً بأن اللوحات ستبقى معروضة لنهاية شهر أيار

3. محاضرات متخصصة بالفن التشكيلي و علم الجمال و النقد الجمالي.

شروط المشاركة:

1. الأعمال المشاركة يجب أن تكون مهيئة للعرض ولا تقبل الأعمال الواردة على شكل رول إلا إذا اقتضت ضرورة العمل الفني ذلك.

2. الأعمال المقدمة يجب أن تكون منجزة في ٢٠١٦- ٢٠١٧ – ٢٠١٨- ٢٠١٩.

3. ستقوم هيئة الثقافة و الفن باقتناء مجموعة جيدة من الأعمال الفنية المشاركة في المعرض.

4. للفنان كامل الحرية في تحديد موضوع وفكرة وقياس العمل.

5. كل فنان يشارك بعمل فني واحد إلا إذا اقتضى ضرورة العمل غير ذلك.

6. يحصل الفنان على كامل القيمة المادية للعمل الفني إذا تم إقتنائه.

7. ترد جميع الأعمال الفنية المشاركة في المعرض السنوي ﻷصحابها باليد أو ترسل على العنوان البريدي للفنان.

8. يستلم العمل الفني من الفنان و يرد بإيصال إستلام رسمي.

9. الأعمال المنجزة في ورشة العمل ( السمبوزيوم ) تصبح من ملاك الجهة الراعية.

10. الأعمال الفنية المنجزة في ( السمبوزيوم ) تشارك في المعرض السنوي.

11. الفنان المشارك في ( السمبوزيوم ) يرسل كل البيانات اللازمة للكتلوك.

12. الجهة الراعية تتكفل بكل الإلتزامات المالية والمادية لضيوف الفعالية من تذاكر سفر, وإقامة, وتنقل وأدوات العمل, وكل واجبات الضيافة.

13. ١٠نيسان 2019 آخر موعد ﻹستلام بيانات كتلوك المعرض.

14. ١ايار 2019 آخر موعد لتسليم الأعمال الفنية للجنة التحضيرية.

المكتب الإعلامي في هيئة الثقافة و الفن لإقليم الجزيرة