افتتاح الدورة 15 لمعرض هه ولير الدولي للكتاب

انطلق معرض أربيل الدولي للكتاب في إقليم كردستان العراق يوم الأربعاء 8 آذار يمتد على مدار عشرة أيام حتى الثامن عشر من آذار/ مارس الجاري. في دورته الخامسة عشر تحت شعار (حاضر وحضارة) بمشاركة أكثر من 350 دار نشر من 18 دولة.

حضرت مراسم الافتتاح ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس-بلاسخارت وعدد من المسؤولين على رأسهم مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق السابق.

برنامج الفعاليات سيشمل 80 ندوة وجلسة حوارية وأمسية ثقافية وفنية بمشاركة عدد من المؤلفين والشعراء والمثقفين والإعلاميين من داخل العراق وخارجه” يشمل تسع ندوات يومية إضافة إلى جلسات حوارية ومعارض فنية وأمسيات شعرية وحفلات فنية.

وتشترك في هذه الدورة أكثر من 350 دار نشر عراقية وعربية ودولية فضلاً عن دور النشر في إقليم كردستان، وجميعها تعد من الدور الرصينة، حيث سيعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، في شتى مجالات العلوم والآداب والفنون.

بالاضافة الى مشاركة عدد من دور النشر السورية أبرزها دار “رسلان” و”التكوين” و”كنعان” و”الحوار” و”نينوى” و”شلير”

ومن أبرز ضيوف المعرض هذا العام الأكاديمي والروائي التونسي شكري المبخوت، والصحفي المصري إبراهيم عيسى، والكاتب السوري هاشم صالح، والروائية الإماراتية ريم الكمالي.

وكانت آخر دورة للمعرض عُقدت في 2019 قبل أن يتوقف بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا.