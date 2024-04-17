افتتاح النسخة الـ 16 لمعرض اربيل الدولي للكتاب

افتتح الرئيس مسعود بارزاني، صباح يوم الاربعاء 17 نيسان 2024 ، النسخة الـ 16 لمعرض أربيل الدولي للكتاب.

بحضور ومشاركة شخصيات سياسية وثقافية ودبلوماسية وحكومية، من داخل الاقليم وخارجه.

وتجول الرئيس بارزاني في أروقة المعرض برفقة رئيس مؤسسة المدى، فخري كريم، وعدد من مسؤولي ووزراء الإقليم وشخصيات ثقافية.

وتحمل النسخة الـ16 من المعرض شعار «اقرأ.. ذكائك ليس اصطناعياً». ويقام المعرض على ارض معرض أربيل الدولي، ويشرف عليها دار المدى للثقافة والنشر، يستمر على مدى 10 أيام ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من إقليم كردستان والعراق والدول العربية والأجنبية، تعرض نحو 1.5 مليون عنوان كتاب في شتى مجالات العلوم والآداب والفنون.

كما يتضمن برنامج المعرض، فعاليات متنوعة وعديدة على مدار أيامه الـ11، منها ندوات حوارية وحفلات توقيع الكتب وامسيات موسيقية ومبادرات فنية تغطي كافة اجنحة المعرض.