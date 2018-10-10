افتتاح معرض أربيل الدولي الثالث عشر للكتاب

افتتح الرئيس مسعود البارزاني، صباح الأربعاء 10/10/2018، معرض أربيل الدولي الثالث عشر للكتاب بمشاركة 200 مؤسسة طباعة ونشر من أكثر من 30 دولة.وحضر مراسم افتتاح المعرض عددا من كبار مسؤولي حكومة إقليم كوردستان والكتّاب والأدباء ويشهد المعرض مشاركة 250 مؤسسة ودار نشر من 35 دولة، يتم فيه عرض 700 الف عنوان كتاب بمختلف اللغات الكوردية والعربية والانكليزية والتركية والفارسية وغيرها في المعرض الذي يستمر لمدة 11 يوما. وفي تصريح اعلامي، قالت نائبة مدير عام طباعة ونشر الكتب في وزارة الثقافة والشباب بإقليم كوردستان، نيان أحمد: أغلب العناوين في معرض أربيل الدولي الثالث عشر للكتاب عناوين فلسفية وأدبية وتاريخية، ومنعت الكتب التي تسهم في نشر الإرهاب الفكري من المشاركة في المعرض.

التآخي