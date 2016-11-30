افتتاح معرض الخريف الثالث في جمعية سوبارتو

افتتحت رابطة عامودا للفن التشكيلي بالتعاون مع جمعية سوبارتو اليوم الاثنين الثامن والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر في مركز جمعية سوبارتو في قامشلو معرضها السنوي الثالث بعنوان ” معرض الخريف الثالث “، والذي يستمر لمدة يومين.

وزار المعرض في يومه الأول العديد من الشخصيات الثقافية والكتّاب والفنانين، وضمّ المعرض لوحات لاثنين وعشرين فناناً وفنانة من مقاطعة الجزيرة، تنوعت مواضيعها بين القومية والإنسانية والفلكلورية.

وفي هذا السياق صرّح الفنان منير شيخي لموقع صحيفة Buyerpressعلى هامش مشاركته في المعرض: ” بدايةً أشكر رابطة عامودا للفن التشكيلي التي تعاونت مع جمعية سوبارتو بافتتاح معرض الخريف الثالث الذي يضمّ أعمال اثنان وعشرون فناناً وفنانة من الجزيرة السورية في روجآفايي كردستان، محاولة فتح معرض ضمن الظروف التي تعيشها سوريا وروجآفايي كردستان بشكلٍ خاص، حيث يؤكد على الإرادة والإصرار الكرديين وعلى تقديم شيء جمالي بالمقابل مع المقاومة الباسلة التي يقودها المقاومون الكرد على الأرض”.

وأضاف شيخي:” هذا التزامن بين خلق حياة جديدة وخلق حالة جمالية بالواقع الكردي لا أعتقد أنّه متوفر على الأقل لدى بقية الشعوب المتواجدة في المنطقة التي تحاول جاهدة ًحماية نفسها وسط الحرب الطاحنة في البلاد، فهذه الروح الكردية يمكن أن تكون فاتحة خير وبشكل يبني جسورا من الحب والخير بين الشعوب، أما بالنسبة لمستوى المعرض فهو جيد، وأنا مشارك بلوحة تجسد مقاومة كوباني وبرسوس كسرد تاريخي للمقاومة الكردية مع الأديان الثلاثة إن كانت اليهودية أو المسيحية أو الإسلام”.

أمّا الفنان ماهين شيخاني فعبر عن رأيه بالقول:”أشكر جمعية سوبارتو لما قدمت لنا من واجبها المعهود بفتح صدرها لجميع الفنانين والكتاب، طبعاً قدمنا نحن فنانو رابطة عامودا للفن التشكيلي بالتعاون مع الجمعية معرض الخريف الثالث لنخبة من فناني الجزيرة، واليوم كان الافتتاح، وشاركنا كفنانين من عدة مدن كالدرباسية وقامشلو وعامودا والحسكة وغيرها. بدوري شاركت بلوحة زيتية عُرضت عام 1998 بعنوان ‘ بيريڤان ‘ أما بالنسبة لرأيي باللوحات المشاركة فهي رائعة, وكل جهد مبذول رغم قلة الإمكانيات والمواد والظرف الغير المناسب مشكور وأحيي الفنانين من قلبي على تعبيرهم بوضوح عن إحساسهم ومشاعرهم”.

Buyerpress