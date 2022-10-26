افتتاح معرض الشهيد هركول للكتاب في القامشلي

وسط مشاركة جيدة افتتح معرض الشهيد هركول للكتاب بدورته السادسة، أبوابه أمام الرواد، يوم السبت 22 تشرين الثاني وسط حضور شخصيات سياسية وفنية وثقافية من كافة مناطق شمال وشرق سوريا.

في مدينة قامشلو، بمشاركة أكثر من 50 دار نشر ومكتبة ومؤسسة ثقافية، ومراكز الأبحاث من شمال وشرق سوريا، ودمشق وحلب واللاذقية، والعراق، ومن جنوب وشمال كردستان ومصر وتركيا وبلجيكا وأوروبا.

ويضم المعرض 130 ألف كتاب و13 ألف عنوان، لكتب ثقافية، تاريخية وأدبية وسياسة واجتماعية. وفيه أقسام لكتب الأطفال والمرأة، وهي باللغات العربية والكردية بلهجاتها (الكرمانجية والصورانية، والزازاكية) والسريانية والإنكليزية.

ويفتح المعرض أبوابه أمام زواره من الساعة العاشرة صباحاً وحتى ثامنة مساءً. فيما من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لغاية 29 تشرين الأول الجاري.