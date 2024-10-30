افتتاح معرض الفنانة التشكيلية يارا حسكو في عامودا

افتتحت الفنانة التشكيلية يارا حسكو المنحدرة من عفرين شمال غرب سوريا معرضها الفردي في مركز كولتورفان بعامودا يوم الخميس المصادف 24 تشرين الاول2024 .

حيث احتوى المعرض على 30 لوحة بمقاسات متنوعة، تجسد تجربتها الشخصية وسط تناقضات الحرب وصراعاتها.

وأبرزت الفنانة في حديث سابق لموقع ليفانت نيوز، أن لوحاتها تستكشف طيفاً واسعاً من المشاعر الإنسانية، من صراع واستسلام إلى محاولات وأسى وألم وحب ورغبة بالحياة.

وأوضحت حسكو أنها نظمت المعرض بجهودها الذاتية، مشيرة إلى توجيه الدعوات لمختلف الجهات الثقافية والشخصيات المهتمة بالفن التشكيلي.

وتحدثت الفنانة عن تعمق علاقتها بالفن عقب احتلال عفرين في 2018 ورأس العين/سريه كانيه في 2019، مشيرة إلى تأثرها العميق بمصير المدينتين.

حيث يمثل المعرض تجربة فنية فريدة تجمع بين الألم والأمل من خلال تجسيد المشاعر المتناقضة التي تولدت في ظل الصراع المستمر، فيما استطاعت الفنانة تحويل صدمة احتلال عفرين ورأس العين إلى طاقة إبداعية

وكشفت حسكو عن شغفها المبكر بالفن، وحلمها بدراسة الفنون في المعهد العالي، قبل أن تتجه لدراسة الهندسة، لتعود بعد إتمام دراستها الجامعية إلى عالم الفن من جديد.

واستمر المعرض لمدة أسبوع كامل في مركز كولتورفان، متيحاً للزوار فرصة استكشاف رؤية فنية فريدة تمزج بين الألم والأمل في سياق الحرب السورية.

ليفانت