افتتاح معرض الفن التشكيلي الثالث في مركز محمد شيخو

أفتتح يوم الخميس، 26 كانون الثاني 2023 معرض الفن التشكيلي الثالث برعاية مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة قامشلو معرض للفن التشكيلي الثالث (بانوراما_روجآفا) تحت شعار “ألواننا أقوى من أصوات أسلحتكم” برعاية مركز باقي خدو للثقافة والفن في مقاطعة كوباني .

هذا وقد أقيم المعرض في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، بمشاركة 15 فنان وفنانة، حيث تضمن المعرض 60 لوحة فنية تشكيلية ولوحات من أعمال طلاب قسم الرسم في مركز باقي خدوتحت إشراف المدربين "زهر الدين عبده ونورهان جمو"..

والجدير بالذكر أن المعرض سيستمر على مدار يومين متتالين 26 و 27 كانون الثاني.