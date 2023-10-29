افتتاح معرض الكتاب السابع في القامشلي

اُفتتح معرض “الشهيد هركول” للكتاب بنسختها السابعة، السبت 28 تشرين الاول 2023 في صالة زانا بالقامشلي تحت شعار "القراءة نور"، برعاية هيئة الثقافة في شمال شرقي سوريا، وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة.

يشهد معرض الشهيد هركول للكتاب في نسخته السابعة هذا العام زيادة في عدد دور النشر المشاركة من داخل وخارج المنطقة، شارك في المعرض 60 داراً للنشر , ويعرض ما يقارب 140 ألف كتاب بـ(14) ألف عنوان، ويستمر لغاية 31 من الشهر بحسب اللجنة التحضيرية للمعرض وتم اهداء المعرض هذا العام لروح الصحفي والكاتب والشهيد الكردي موسى عنتر .

ومن الجدير بالذكر انه يتخلل ايام المعرض فعاليان ونشاطات وبرامج ثقافية أدبية وفنية منوعة.وشهد هذا العاول ولاول مرة مشارك دور نشر من الإمارات، مصر والكويت، بالإضافة إلى بلجيكيا، إيطاليا ولبنان بحسب القائمين على المعرض