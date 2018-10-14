افتتاح معرض عامودا الأول للكتاب

تحت عنوان “لكي لا ننسى كتّابنا” واستذكارا للكاتب الكردي الراحل توفيق الحسيني. افتتحت مكتبة مركز هوري للثقافة والفن اليوم السبت الثالث عشر من اكتوبر الجاري، معرض عامودا الأول للكتاب.

وضم المعرض نتاجات كتاب من عامودا ودور النشر والمكتبات واتحادات الكتاب والمثقفين في الجزيرة.

وافتتح المعرض الذي يقام لأول مرة في مدينة عامودا أبوابه أمام الحضور. بعد أن أكد اتحاد الكتاب الكرد سوريا في كلمة التي ألقاها ديلاور زنكي على ضرورة دعم الكتّاب والمثقفين نظرا لدورهم الفعال في تطوير مجتمعاتهم.

وأوضح عضو اللجنة التحضيرية كورديار دريعي لـbuyer: أن “المعرض سيقام كل عام باسم أحد كتاب المدينة. وفي هذا العام اخترنا الكاتب الراحل توفيق الحسيني”.

وشارك في المعرض(اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، اتحاد الكتاب الكرد في سوريا، اتحاد مثقفي روجآفاي كردستان، مطبعة شلير من مدينة قامشلو، مطبعة تكوين من دمشق، مكتبة الزهراء من قامشلو والعديد من الشخصيات منها صالح حيدو – ماجدة داري).

وأشار دريعي بأن اتحاد كتاب كردستان سوريا لم يشارك في المعرض رغم أنهم أرسلوا لهم الدعوة.

وأضاف دريعي بأن الكتب المعروضة هي باللغتين الكردية والعربية. مختتما بأن ثقافة قراءة الكتب هي ثقافة أخلاقية. مبينا بأن الشعوب المتطورة والمتقدمة تتقدم عن طريق ثقافة القراءة والمطالعة، أما معظم أفراد مجتمعنا تأثر بوسائل التواصل الاجتماعي؛ وإقامة مثل هذه المعارض تساهم في إحياء هذه الثقافة عند الجيل الشاب.

ويستمر المعرض لغاية مساء يوم غد الاحد ويتخلل المعرض حوار ونقاش مفتوح حول دور الكتاب في المجتمع وواقعهم والتقاربات السلبية للجهات السياسية المختلفة.

ويُذكر أن الأديب الراحل توفيق الحسيني الذي افتتح المعرض استذكارا له من مواليد 1937 وهو أب لستة أبناء (ثلاثة أبناء, وثلاثة بنات) ويُعتبر من أبرز الأدباء الكرد وتزيد نتاجاته الأدبية عن خمسين كتاباً ما بين ترجمة وتأليف. وتوفي في يوم الخميس الثامن عشر من كانون الثاني عام 2018.

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