افتتاح معرض فنان الكاريكاريست دجوار ابراهيم في هه ولير

افتتح مساء يوم الثلاثاء 19-ايلول2023 معرض فنان الكاريكاريست دجوار ابراهيم في غراند ماجدي مول (هه ولير)

وقد شارك العديد من المسؤولين الحزبيين وممثلي المؤسسات الثقافية والفنون ومحبي الفن التشكيلي والكاريكاتيري والعديد من وسائل الاعلام والصحفيين في افتتاح المعرض الذي يستمر لمدة يومين فقط.

وقد عرض الفنان دجوار ابراهيم احدث 25 عملاً كاريكاتيريا له و يعتبر هذا المعرض الرابع له في هه ولير ، ونال المرتبة الاولى على صعيد العراق في مسابقة الكاريكاتيريست العراقيين الذي اقيم في بغداد هذا العام.

وينتقد دجوار ابراهيم الواقع الاجتماعي والسياسي عبر رسومات الكترونية كاريكاتيرية هادفة تعمل على اصلاح بعض الجوانب السلبية في المجتمع.

ومن الجدير بالذكر ان دجوار ابراهيم من مواليد مدينة عامودا عام 1982 في روزآفاي كردستان، و درس الفنون التشكيلية لمدة عامين في معهد أدهم إسماعيل بدمشق، واتجه إلى الكاريكاتير في رسم الواقع ونقده الذي أراد أن يوجه من خلاله رسائل هادفة للمجتمع.وعمل في جريدة “تشرين الرسمية” بدمشق عام 2005 ، حيث خصص له زاوية لنشر رسوماته بصفحة آراء ودراسات حتى أواخر عام 2009، الى جانب عمله في العديد من المجلات والجرائد الخاصة في دمشق من بينها مجلة “بقعة ضوء”، وجريدة “الاقتصادي”، الى ان انتقل الى اقليم كردستان العراق بعد اندلاع الثورة السورية ولا يزال يقم هناك حيث يعمل في وكالة باس نيوز الاخبارية.