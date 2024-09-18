افتتاح معرض فني تشكيلي في هه ولير

السيد محمد شريف محمد مع السيد عارف رمضان ( من اجواء المعرض)

السيد محمد شريف محمد مع السيد عارف رمضان ( من اجواء المعرض)

افتتح في قاعة ميديا بالعاصمة هه ولير في هه ولير في 17 ايلول معرض فني تشكيلي

عرض من خلالها لوحات فنية جميلة بلغت عددها 72 لوحة بمشاركة 56 فناناً تشكيلياً من ثلاثون دولة .

تعبيرية عن الطبيعة وجمال الانسان والوطن .

ومن الجدير بالذكر انه نظم هذا المعرض من قبل منظمة هيتما للتنمية الثقافية والاجتماعية . وسيستمر المعرض لمدة يومين.

هذا وكان من بين الزائرين مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون حيث استقبلة ورحب به السيد محمد شريف محمد مدير منظمة هيتما للتنمية الثقافية والاجتماعية وتجول معه في اروقة المعرض ودون بعض الكلمات المعبرة عن المعرض واهميته في سجل الزائرين وابدى اعجابه بالتنظيم شكر القائمين عليه.