افتتاح معرض للفنان التشكيلي مهدي الحسين في أربيل

أفتتح يوم الجمعة 27 تشرين الأول 2023، في قاعة گلكامش في المركز الأكاديمي الإجتماعي عنكاوا ( أربيل) و بالتعاون مع منظمة جودي للإغاثة والتنمية و كروب خۆرتێن سەرێ کانییە و الملتقى الثقافي المفتوح ، معرض فني للفنان السوري مهدي الحسين(Winda) أشتمل على لوحات كبيرة زادت عن 40 لوحة و أكثر من 60 لوحة صغيرة لفن الحرق على الخشب، تحت عنوان ( أسم أكبر من الپرواز) ، حضر المعرض في يوم الأفتتاح عدد غفير من محبي المعارض و فن الحرق على الخشب.

موضوع اللوحات تضمن شخصيات وطنية و دينية و تاريخية و موضوعات عن الهجرة و الوطن وعن مدينة سەرێ کانییە التي ينحدر منها الفنان مهدي و التي تعرضت إلى التهجير التهجير القسري لساكنيها.

و للمعلومات المعرض يستمر للأيام الجمعة والسبت 27-28 / 10 /2023 ومن الساعة 5 لغاية الساعة الثامنة مساءً.