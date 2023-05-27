افتتاح ملتقى الفن التشكيلي الرابع في كوباني بمشاركة 20 فناناً تشكيلياً

افتُتح، السبت، 20-ايار 2023 فعاليات ملتقى “روجآفا” الرابع للفن التشكيلي تحت شعار “معاً لنجعل الفن ربيع القلوب، في مدينة كوباني.

وقالت روناهي حسن، وهي نائب الرئاسة المشاركة لهيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا، لنورث برس، إن عشرين فناناً تشكيلياً من مدن: حلب، كوباني، منبج، الرقة، الحسكة، القامشلي ومناطق الشهباء، يشاركون في الملتقى.

وأضافت أن الملتقى ينقسم إلى قسمين، الأول عبارة عن ورشة عمل “سمبوزيوم” في مدينة كوباني على مدار ستة أيام، يبدأ من السبت، حتى يوم الجمعة القادم، حيث سيستمر الملتقى 6 أيام في كوباني.

أما القسم الثاني من الملتقى يتضمن إقامة المعرض السنوي للفن التشكيلي في مدينة القامشلي، من 28 إلى 30 أيار/ مايو الجاري، وفقاً لـ حسن.

وأشارت إلى أن الهدف من إقامة الملتقى هو دعم الفنانين التشكيليين وتسليط الضوء عليهم، والارتقاء بالفن التشكيلي في شمال وشرق سوريا.

منوهةً، أن اختيار أعمال 20 فناناً من أصل 40 فناناً للمشاركة في فعاليات الملتقى، من قبل لجنة تقييم خاصة بالملتقى

كوباني- نورث برس- إعداد: فتاح عيسى – تحرير: أحمد عثمان