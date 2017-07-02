اقامة امسية ثقافية منوعة في هه ولير

بحضر مجموعة من المثقفين و الكتاب و المهتمين أقامت مؤسسة سما للثقافة و الفنون و إدارة فندق الكابيتول بالتعاون مع فرع هه ولير لاتحاد كتاب كوردستان سوريا أمسية ثقافية منوعة في قاعة الكونفرانسات التابع لفندق كابيتول هه ولير.

ألقى فيها الكاتب بسام مرعي مجموعة قصائد للشاعر الداغستاني رسول حمزه توف من ترجمته إلى الكردية.

ثم قدم الكاتب ديار حاجي شرحاً موجزا عن مضمون كتابه "دوار الصالحية" وقرأ على الملئ مجموعة قصص قصيرة من واقع حي الصالحية بالحسكة كما شارك الفنان جوان مراد بمجموعة أغاني أضاف اجواء لطيفة الى الامسية .

ومن الجدير بالذكر ان الشاعر زوراب عزيز كان يدير الامسية .