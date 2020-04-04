اقرار منح جائزة سوبارتو للاستاذ عبدالصمد داود

قررت جمعية سوبارتو منح الأستاذ عبد الصمد داود جائزة سوبارتو للبحث العلمي لدورتها الجديدة 03. 04. 2020 وذلك تزامناً مع ذكرى تأسيس جمعية سوبارتو الذي يصادف 03 نيسان والتي تأسست عام 2012، منحت الجائزة للأستاذ عبد الصمد داود لجهوده الكبيرة في توثيق الأحداث والتاريخ والتراث الكردي، وسيتم تحديد مكان وزمان تسليم الجائزة لاحقاً نتيجة الظروف السائدة في العالم، ألف مبروك للأستاذ عبد الصمد داود.

والأستاذ عبد الصمد داود من مواليد 1948 (كركي دقوريا)، إحدى قرى جنوبي عامودا.

تخرج من جامعة حلب مهندساً زراعياً عام 1973، وانتخب مسؤولاً عن النقابة عام 1991 وما بعد.

عمل في مجال الكتابة الابداعية والتوثيق، وصدر له باللغة العربية:

- نجم كردستان اللامع يلماز غوني، بالاشتراك مع المرحوم الأستاذ حمزة أحمد 1989.

- الحزام العربي في الجزيرة - سوريا، 2003. والطبعة الثانية 2015

- الانتفاضة الكردية الثانية، حول استشهاد الدكتور معشوق خزنوي 2007.

- بدايات النهاية، مجموعة قصصية 2009..

- المشاعل العشرة، من السيرة، 2019. وبالكردية

- ملايي جزيري، دراسة 2019

- عاصمة الإله، مجموعة شعرية 2019.

- خزائن دلوفان، 2019.

وباللغة الكردية:

- Dehnedîr. Serpêhatî 2019 û bı erebî jî

- Evîndarê te me, helbest 2019

كما قدّم العديد من المحاضرات والأبحاث في مجالي السياسة والثقافة، وباللغتين الكردية والعربية، كما نشرت له مقالات كثيرة في الدوريات الكردية والعربية، باسمه الحقيقي أحياناً وبعدة أسماء مستعارة أحياناً تجنبا للاعتقال والملاحقة.