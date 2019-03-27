الأصالة و حقيقة الحياة في الادب -محاضرة للكاتب بافي نازي في هه ولير

اقام فرع هولير لاتحاد كتاب كردستان سوريا بالتعاون مع مؤسسة سما للثقافة و الفنون يوم الاثنين 25.03.2019 امسية ادبية في قاعة المؤتمرات في فندق الكابيتول بهولير، محاضرة تحت عنوان الاصالة و حقيقة الحياة في الادب، القيت من قبل الكاتب الكردي المعروف بافي نازي"Bavê Nazê" و ادار المحاضرة الدكتور رضوان باديني.

تحدث بافي نازي عن نماذج من الكلمات و المصطلحات الكردية الاصيلة التي ليس لها ترجمات او معان تقابلها في لغات اخرى و ضرورة الحفاظ على استخدامها، كما تحدث عن صفحات من رواياته و كتبه القصصية.

حضر الامسية مجموعة من الكتاب و السياسيين و المثقفين و المهتمين، وكان لهم دور في اغناء المحاضرة بمداخلاتهم و شهاداتهم عن بافي نازي و تاريخه و دوره في اغناء الادب الكردي.

لـ بافي نازي اكثر من عشرين منتجا ادبيا، باللغة الكردية ببن الرواية و القصص و الشعر، قضى جل حياته في روسيا، ومؤخرا في دهوك باقليم كردستان