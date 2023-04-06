الإعلان عن نتائج مسابقة الشعر الكردي للشباب2023.

كشف اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان(HRRK) ،اليوم الأربعاء 29آذار 2023 والذي يصادف ميلاد الناشطة الشبابية (جاني خلف)،عن أسماء الفائزين بـ”مسابقة للشعر الكردي للشباب في نسختها الثالثة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز(HRRK) في قامشلو بتمام الساعة الثانية عشرة صباحاً.

وحصد جوائز النسخة الثالثة من المسابقة كل من:

– الجائزة الأولى وقيمتها (500) دولار كانت من نصيب الشاعرة(أهين العمر)عن قصيدتها(KU TU WERȋ) .

– ونال (دليار أوسي) مبلغ (300)دولار لحصوله على المركز الثاني،عن قصيدته“ WERE “.

– وكان المركز الثالث من نصيب (خجي عيسى)، عن قصيدتها:

““BASKȇ KEVOKȇ ” ونالت مبلغ (200)دولار.

هذا وارتأت لجنة تحكيم (الجائزة) بمنح الشاعر الشاب (محمود مستو) جائزة لجنة التحكيم وقدرها (100) دولار على قصيدته التي تستحق التقدير: HȋNA LI WIR IM

وكان اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان(HRRK) قد حدد في وقت سابق موعد إعلان نتائج المسابقة. بعد استلام كل الطلبات المنافسة على الجائزة بدءاً من تاريخ 1/1/2023، وكان آخر موعد لقبول المشاركة في المسابقة الأدبية هو 10آذار 2023.

هذا وتهدف مسابقةالشعر الكردي لفئة الشباب التي أطلقها قبل ثلاث سنوات اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان(HRRK) وترعاها جمعية (جاني خلف)الخيرية في بريطانيا إلى تشجيع وتكريم الشبان والشابات ممن لديهم ميول أدبية في مجال الشعر باللغة الكردية وبحسب الاتحاد فأن عدد المشاركين والمشاركات بهذه النسخة بلغ (31) وأن مستوى القصائد المشاركة كانت عالية مقارنة مع السنوات الأخرى.

جمعية جاني خلف الخيرية:

هي مؤسسة خيرية مستقلة تم تأسيسها تخليدا لذكرى الناشطة جاني خلف التي فقدت حياتها في ظروف معينة عام 2014 وهي لم تُكمل التاسعة عشرة من عمرها وكانت طالبة العلوم السياسية في جامعة مانشستر، ولإيصال رسالتها الإنسانية من خلال تحقيق ما كانت تطمح إليها من آمال وكانت فتاة واعية مفعمة بالحيوية والحماس والطموح.