الإمام الشيخ توفيق…عبداللطيف الحسينيّ.

لا يزالَ المرءُ في فسحةٍ من أمرِه ما لم يقل شعراً أويولّف كتاباً.

كانَ يمكنُ أن يلبسَ عمامةً وجلباباً ويدّعي الكرامات وقراءة الطالع والآتي من أيامِنا وأيامِ أهلِنا في سمائِه الأولى"عامودا" ثمّ الثانية"الحسكة" لكن أبى أن يفعلَ ذاكَ وذلك ،فعندَه ما يكفيه ليبقى على مرّ الأزمان والدهور كريماً.....لساناً وقلباً ويداً. فيدُه الفرّاسةُ وكذلك لسانُه وقلبُه، وكانَ يمكنُه أن يبتني قصراً منيفاً...لكنّه أبى إلا أن يتبرّك بقول القائلة

"لبيتٌ تخفقُ الأرواحُ فيه.أَحبُّ إليَّ من قصرٍ منيفِ"

أجملُ بيت..هو ذاك ...البيت الترابيّ للشيخ الإمام:الفتوحات المكيّة لابن عربي تجاور ديوان جكر خوين، تفسير الجلالين يعانق ديوان ابن الفارض، وهو المعلّم الأوّل للعربيّة والكرديّة وخبير بالانكليزيّة، وله عشراتُ الترجمات من وإلى تلك اللغات الثلاث....فقيه اللغات...نعم، إنّه لكذلك.إلى دمشق....أو في الطريق إلى دمشق..قلتُ له ماذا أجلب معي للرحلة.أجاب:"فقط كتباً تراثية وأقلاماً وصفحات بيضاء".هو ذاك العمُّ الإمام " كتابٌ يُقرَأ ودفترٌ يُكتَب فيه وأقلامٌ تسطر".تلك حياتُه...أو تلك الطريق إلى حياته شعرٌ ودقّة في شرح الشعر وتأويله، :"عليكم القولُ وعلينا تأويلُه" هكذا أجاب لأحد شعراء قصيدة النثر في الجزيرة.ذُهِل الشاعرُ بتأويل الشيخ الإمام لقصيدته. أمكنَه فقهُ اللغة العربيّة ليكونَ حجّةً لحَمَلَةِ شهاداتِ الدكتوراة في اللغة العربيّة، وكي لا ننسى ففي بداية شبابِه ألّف وطَبَعَ كتاباً في الخمسينيات...ثمّ تتالت إصداراتُه بالعشرات إلى أن وصل إلى" الإقليم السعيد".