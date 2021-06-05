الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سورية يمنح الأديب الفنان ماهين شيخاني جائزة الشاعر ملا نوري هساري في دورتها للعام 2021

تقديراً للجهود التي بذلها في خدمة الثقافة والإبداع واللغة الكردية على امتداد عقود، قررت لجنة جائزة الشاعر "ملا نوري هساري" منحها في دورتها للعام2021 للأديب والفنان الكردي ماهين شيخاني"

الكاتب والشاعر والفنان ماهين:

من مواليد عام 1960 مدينة درباسية. درس الفن دراسة ذاتية – انتسب إلى معهد أدهم اسماعيل في دورة تدريبية، وعمل مدرساً لمدة ست سنوات لمادة الفنون في مدارس مدينته.

أقام العديد من المعارض الجماعية والمشتركة في درباسية ومدينة قامشلو، ومن أهم المعارض التي اشترك فيها:

– معرض مشترك مع التشكيلي آرشفين ميكائيل في درباسية 1992-معرض الفن الكردي – لسنتين في مدينة قامشلو عام 1997و1998

– معرض فردي / ومضات أمل /في مركز زلال بالدرباسية 2/11/2012

– معرض جماعي / لقاء الأجيال / في مركز زلال للثقافة والفن الكردي مع نخبة من الفنانين التشكيليين في مدينة درباسية، كما شارك في عدد من المعارض الجماعية في دياربكر وقامشلو والحسكة وعامودا ودرباسية.

– نشر الكثير من نتاجاته في الصحف والمجلات الدورية منها جريدة الكفاح العربي والثورة السورية والدوريات الكردية.

-يكتب الشعر والقصة القصيرة باللغة الكردية والعربية. صدرت له مجموعة قصصية بعنوان "على ضفاف الخابور" عن دار تموز عام 2014 وتضم بين دفتيها 15قصة قصيرة، حيث ترجمت أربع قصص منها الى اللغة الكردية من قبل الشاعر والكاتب المعروف رشيد مكرم طالباني. في العام 2019 صدرت مجموعته الشعريةEvrodît باللغة الكردية، وهناك مجموعة قصصية جاهزة للطبع بعنوان / الرائحة / ومجموعة شعرية أيضاً بعنوان "لا أملك سوى هذا القلب" .

له مشاركات ثقافية في المهرجانات الشعرية والأمسيات وفي مواقع الانترنت.

– نشر العديد من القصص في مجلة كولان العربي وجريدة خبات التي كانت تصدر باللغة العربية، وأيضا في مجلة كفاح العربي (اللبناني ) والثورة الثقافي (السورية)

من أوائل الذين انضموا إلى رابطة الكتاب والصحفيين الكرد في سوريا "الاتحاد العام لاحقاً".

*عضو الهيئة الإدارية في اتحاد الكتاب الكرد -سوريا سابقاً.

* عضو رابطة التشكيليين في عامودا.

* عضو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا.

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الشاعر الكبير ملا نوري هساري من مواليد " 1934-2011" من الشعراء الكلاسيكيين الكرد. درس الفقه في تل معروف على يدي علماء ورجال الدين في المدرسة الخزنوية، وعرف بموقفه القومي ونبله وشغفه بالتأليف والشعر.

كان الشاعر هساري قد نال جائزة جكرخوين للإبداع الشعري "التابعة لرابطة الكتاب- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين" في دورتها للعام2007، وذلك في حفل خاص أقيم في منزل الشاعر الكبير جكرخوين.

رحل الشاعر واللغوي الكبير في 26 كانون الأول عام2011، ووري الثرى في مدينة قامشلو التي أقام فيها، وذلك بعد أن أمضى جل عمره في خدمة اللغة والثقافة الكردية، وله في هذا المضمار كتب عديدة بين المطبوعة والمخطوطة.

الاتحاد العام للكتاب والصحفيين إذ يمنح الجائزة للأديب الفنان ماهين شيخاني فهي تشيد بدوره في خدمة الثقافة والفن واللغة الكردية ناهيك عن دوره في خدمة قضية شعبه.

الجدير بالذكر أن جائزة هساري أطلقتها رابطة الكتاب والصحفيين الكرد/ الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا/ في11-5-2014 بمناسبة الذكرى التسعين لولادة الشاعرهساري رحمه الله.

تشكلت لجنة الجائزة من السادة:

نارين عمر

حفيظ عبدالرحمن

بونية جكرخوين

جميل إبراهيم

xelatahesari@gmail.com

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