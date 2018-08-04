الاتحاد العام للكتاب والصحفيين يمنح الشاعر موسى زاخوراني جائزة الشاعر ملا نوري هساري:

تقديراً للجهود التي بذلها في خدمة الثقافة واللغة الكردية، وقضية شعبه، قررت لجنة جائزة الشاعر "ملا نوري هساري" منحها في دورتها للعام2018 للشاعر الكردي موسى زاخوراني " أوسكي" أمد الله في عمره، وحفظه، ورعاه

جدير بالذكر ان الشاعر ملانوري هساري من مواليد " 1934-2011" من الشعراء الكلاسيكيين الكرد، وقد درس الفقه في تل معروف على أيدي علماء ورجال الدين في المدرسة الخزنوية، وعرف بموقفه القومي ونبله وشغفه بالتأليف والشعر

وكان الشاعر هساري قد نال جائزة جكرخوين للإبداع الشعري "التابعة لرابطة الكتاب- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين" في دورتها للعام2007، وذلك في حفل خاص أقيم في منزل الشاعر الكبير جكرخوين وقد ووري الثرى في مدينة قامشلي التي أقام فيها، وذلك بعد أن أمضى جل عمره في خدمة اللغة والثقافة الكردية وله في هذا المضمار كتب عديدة بين المطبوعة والمخطوطة.

والاتحاد العام للكتاب والصحفيين إذ يمنح الجائزة للشاعر موسى زاخوراني، فهو يناشد من أجل جمع ونشر آثاره وإبداعاته التي كتبها خلال عقود، وكان يعز عليه القيام بمثل ذلك نتيجة ظروف الرقابة والملاحقة التي تعرض لها في أكثرمن فترة، ناهيك عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها، ولم تحل دون نضاله العام من أجل حضور إنسانه وثقافته ومكانه.

والجدير بالذكر أن جائزة هساري أطلقتها رابطة الكتاب والصحفيين الكرد/ الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في 11-5-2014 بمناسبة الذكرى التسعين لولادة الشاعرهساري رحمه الله.

لجنة الجائزة لعام 2018

الكاتب كوني رش، الشاعرة مزكين حسكو و الشاعرة نجاح هوفك