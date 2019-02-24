الاتروشي يغادر الحياة بهدوء ويترك "أشعاراً لا تبكي" وإرثاً لا ينضب

توفي فجر يوم الأحد 24-2 وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي عن عمر ناهز 66 عاماً بعد معاناة مع مرضه.

وكان الاتروشي، وهو شاعر من دهوك، يعاني منذ سنوات من مرض السرطان في حنجرته وتدهورت حالته مؤخراً قبل أن ينقل الى مدينة الطب ببغداد.

وتوفي الاتروشي قبل وصوله الى مدينة الطب، حسبما قال مصدر طبي لكوردستان 24.

وقال وزير الثقافة عبد الامير الحمداني في بيان إن الاتروشي "ترك بصمة خاصة في الوزارة والعمل الثقافي".

وسيتم تشييع جثمان الراحل في الساعة الحادية عشرة صباحاً من امام مبنى وزارة الثقافة الى مثواه الاخير في دهوك باقليم كوردستان.

تخرج الاتروشي من كلية القانون في جامعة بغداد ثم حصل على الماجستير في القانون الدولي العام من جامعة صوفيا، وتولى بعد ذلك مناصب عديدة.

وللراحل عدة مؤلفات منها: "مقالات حول القضية الكردية" و"كردستان العراق (آراء ومواجهات)" و"أوراق كردستانية" و"شؤون وقضايا كردستانية وعراقية".

وللاتروشي دواوين شعر كثيرة ومنها: "ظلال النرجس" و"أشعار لا تبكي" و"أزهر بستان الريحان" و"شموع الحب" و"لأنك الان هنا" وغيرها.

وتبادل محبو الاتروشي التعازي في بينهم وقالوا إن رحيله يمثل خسارة للثقافة العراقية.

هذا وكان الراحل من اصدقاء مؤسسة سما للثقافة والفنون ، وكان قد زارة مكتبة المؤسسة في دبي عام 2008 ولاقى ترحيباً خاصاً من قبل مدير المؤسسة عارف رمضان . واطلع عن كثب على المؤسسة ونشاطاتها وابدى اعجابه الشديد بها.

بهذه المناسبة الحزينة نتقدم بالعزاء الحار لذوي واصدقاء المرحوم الاستاذ فوزي الاتروشي ونتمنى من الله ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان .......وانا لله وانا اليه لراجعون.اربيل (كوردستان 24)