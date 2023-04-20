الاعلان عن إقامة ملتقى “روجآفا” التشكيلي السنوي في شهر أيار

تتحضّر هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وبالتعاون مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة لإقامة ملتقى “روجآفا” التشكيلي السنوي، تحت شعار “معاً نجعل الفن ربيع قلوبنا” وذلك في الثامن عشر من مايو / أيار المقبل بمدينة قامشلو.

“روناهي حسن” نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قالت في تصريح لـموقعbuyerpress :

“الملتقى لهذا العام سيكون على قسمين سمبوزيوم (ورشة عمل) ومعرض تشكيلي سنوي، بالنسبة لقسم السمبوزيوم ، يُقام كل عامين مرة واحدة في المنطقة وقد بدأ العمل فيه منذ عام 2014.”

وأشارت روناهي حسن أنهم كهيئة ثقافة يحاولون أن توزّع الفعاليات على مناطق مختلفة في روجآفا (شمال وشرق سوريا) وارتأت الهيئة أن تكون فعاليات السمبوزيوم (ورشة عمل) في مدينة كوباني.

ويُقام السمبوزيوم تحت رعاية هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتعاون والتنسيق مع هيئة الثقافة في إقليم الفرات.

وبخصوص المشاركة في السمبوزيوم نوّهت “حسن ” أن باب المشاركة قد تم إغلاقه، وتم وصول عدد المشاركين فيه إلى 50 فناناً تشكيلياً من مناطق مختلفة من روجآفا (شمال وشرق سوريا) ومناطق الداخل السوري وسيتم تقييم الأعمال من قبل لجنة التقييم لاختيار المشارَكات الأقوى في الورشة.

وبحسب نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة لشمال وشرق سوريا، من شروط المشاركة في السمبوزيوم ” إرسال السيرة الذاتية وخمس لوحات من الأعمال الفنية السابقة”، أما بالنسبة لشروط المشاركة في المعرض السنوي هي ” إرسال السيرة الذاتية واللوحة الفنية للمشارك ” ويتم تقييمها أيضاً.

مؤكّدة ً أن باب المشاركة في المعرض السنوي ما زال مفتوحاً وسيتم استقبال الطلبات حتى الأول من شهر أيار/ مايو المقبل.

واختتمت روناهي حسن نائبة هيئة الثقافة حديثها أن ورشة العمل ستُفتتح أمام المشاركين في العاشر من أيار / مايو المقبل وستستمر حتى السادس عشر من الشهر نفسه في مدينة كوباني، لتنتقل الفعاليات فيما بعد إلى مدينة قامشلو في الثامن عشر من أيار / مايو لإقامة المعرض التشكيلي السنوي.