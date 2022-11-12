"الحركة الشعريّة" عن الشاعر محمد عفيف الحسيني

مشكورةً خصّصت مجلة "الحركة الشعريّة" ملفّاً عن الشاعر محمد عفيف،

فيُرجى من الكتّاب و الكاتبات و المتابعين إرسال موادّهم للمجلّة التينشرت هذا الإعلان:

مجلة (الحركة الشعرية) تعلن عن تخصيص ملفّ عن الشاعر الراحل محمد عفيفالحسيني. وذلك في عدد آذار (مارس) 2023

يتضمن الملفّ:

-1 مقالات نقدية وشهادات حول تجربة الشاعر الحسيني.

على ألا تتجاوز المقالة 4 صفحات من حجمA4 والشهادة صفحتين من حجمA4راجين التقيد بذلك.

-2 مختارات شعرية من قصائد الشاعر الحسيني تقوم بها المجلة.

ترحب المجلة بمشاركات الأصدقاء والزملاء على أحد البريدين الالكترونيين التاليين:

kaissarafif@yahoo.com.mx

mmalmawla65@hotmail.com

عبداللطيف الحسيني / برلين