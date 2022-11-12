"الحركة الشعريّة" عن الشاعر محمد عفيف الحسيني

مشكورةً خصّصت مجلة "الحركة الشعريّة" ملفّاً عن الشاعر محمد عفيف،
فيُرجى من الكتّاب و الكاتبات و المتابعين إرسال موادّهم للمجلّة التينشرت هذا الإعلان:
مجلة (الحركة الشعرية) تعلن عن تخصيص ملفّ عن الشاعر الراحل محمد عفيفالحسيني. وذلك في عدد آذار (مارس) 2023
يتضمن الملفّ:
-1 مقالات نقدية وشهادات حول تجربة الشاعر الحسيني.
على ألا تتجاوز المقالة 4 صفحات من حجمA4 والشهادة صفحتين من حجمA4راجين التقيد بذلك.
-2 مختارات شعرية من قصائد الشاعر الحسيني تقوم بها المجلة.
ترحب المجلة بمشاركات الأصدقاء والزملاء على أحد البريدين الالكترونيين التاليين:
عبداللطيف الحسيني / برلين