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"الحركة الشعريّة" عن الشاعر محمد عفيف الحسيني

مقال |

مشكورةً خصّصت مجلة "الحركة الشعريّة" ملفّاً عن الشاعر محمد عفيف،

فيُرجى من الكتّاب و الكاتبات و المتابعين إرسال موادّهم للمجلّة التينشرت هذا الإعلان:

مجلة (الحركة الشعرية) تعلن عن تخصيص ملفّ عن الشاعر الراحل محمد عفيفالحسيني. وذلك في عدد آذار (مارس) 2023

يتضمن الملفّ:

-1   مقالات نقدية وشهادات حول تجربة الشاعر الحسيني.

على ألا تتجاوز المقالة 4 صفحات من حجمA4 والشهادة صفحتين من حجمA4راجين التقيد بذلك.

 -2  مختارات شعرية من قصائد الشاعر الحسيني تقوم بها المجلة.

 

ترحب المجلة بمشاركات الأصدقاء والزملاء على أحد البريدين الالكترونيين التاليين:

kaissarafif@yahoo.com.mx

 

mmalmawla65@hotmail.com

 

 

 

عبداللطيف الحسيني / برلين

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