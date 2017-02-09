الدكتور صلاح الدين حدو في زيارة لمكتب مؤسسة سما في هه ولير

استقبل السيد عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون في مكتب المؤسسة في هه ولير الكاتب الدكتور صلاح الدين حدو، وجرى الحديث حول الاوضاع الثقافية والسياسية في كوردستان بحضور الكاتبة آسيا خليل والكاتبة ماجدة داري.

وخلال اللقاء اهدى حدو نسختين من ديوانه قصة وطن ( من عفرين الى خانقين) الى مكتب مؤسسة سما والى السيد عارف رمضان والكاتبة آسيا خليل والكاتبة ماجدة دراي.

هذا وجدير بالذكر انه سيقام في قاعة الكونفرانسات في فندق كابيتول (أربيل) بالتعاون مع معهد بدرخان للغة الكوردية قراءات شعرية للكاتب صلاح الدين حدو مع توقيع ديوانه للحاضرين في ختام الامسية وذلك في يوم الخميس 16-شباط الساعة السابعة .

الدكتور صلاح الدين من مواليد مواليد دمشق 1964 وهو شاعر ومحلل سياسي، خريج كلية طب الاسنان من جامعة حلب، كتب المئات من المقالات السياسية ونشرها في كبريات الصحف الكردية والعربية ونشر ديوانه الاول ( عفرين بين أوراق الزمن) ثم قام بجمع ونشر نتاجاته الشعرية في ديوانه الثاني قصة وطن.

سما كرد - أربيل