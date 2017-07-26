الدورة الثامنة لمهرجان كوردستان الدولي للفيلم في شهر آب

تحت شعار" نحو الاستفتاء والاستقلال" سيقام مهرجان كوردستان الدولي للفيلم في الـ 26 من أغسطس/آب المقبل ويستمر حتى الـ 30 منه . والمهرجان امتداد لدورات مهرجانات سينمائية سابقة مختلفة اقيمت في اربيل ، لهذا تم جمعها في مهرجان واحد وهو الدورة الثامنة لمهرجان كوردستان الدولي للفيلم .

ولهذة الدورة ميزتها وخصوصيتها لانها تستقبل فقط الافلام السينمائية الكوردية. كما ويضم المهرجان فقرات عدة وبرامج مختلفة وسيكون هناك مشاركات لافلام كوردية من مختلف اجزاء كوردستان وخارجها من افلام طويلة وقصيرة وروائية وتسجيلية وافلام رسوم متحركة.

كما سيعقد خلال المهرجان ثلاث جلسات حوارية حول السينما ومفهموم قضية الاستقلال ، وكتابة تاريخ الكورد من خلال السينما. و السينما الكوردية وجهود حكومة اقليم كوردستان . كما سيتلي بيان الاستقلال من قبل سينمائيو كوردستان ضمن المهرجان الذي سيحضر ة كتاب ونقاد ومهتميين بالشأن السينمائي من خارج كوردستان .

باس نيوز