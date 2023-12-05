الذكرى 52 على تأسيس دولة الامارات العربية المتحدة ( برقية تهنئة)

احتفلت دولة الإمارات بذكرى اليوم الوطنى الإماراتى الـ52، وهو اليوم الذي يوثق ذكرى اتحاد الإمارات وإعلان قيام الدولة في 2 ديسمبر عام 1971، وأصبح من أهم المناسبات الوطنية في الإمارات.

ومنذ ذلك الوقت بدأت حركة البناء والتطور في هذه الدولة وقد أضحت النهضة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة حديث العالم أجمع واصبحت منارة ومثالاُ يحتذى به ويشكل ملجأ لكل باحث عن الامن والعمل وشهد توافد العمال من مختلف دول العالم ومن بينهم ابناء الشعب الكردي الذي توافد اليها وشارك في عمليه التعليم والتطور والبناء وعملوا في شتى قطاعات الانتاج من تجارة الى تعليم واصبحت يد عاملة مهمة في الدولة وشكلوا جالية كردية تشارك في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية...الخ .

ولاننسى ان مؤسسة سما للثقافة والفنون هي احدى نتاجات ذلك التطور وجهود نخبة من المثقفين الكرد. وان افساح المجال للجاليات للتعبير عن نفسها والحفاظ على ثقافتها وتراثها وماهي إلا ثمرة لتلك الديمقراطية التي منحتها الدولة لشعبها وللشعوب القاطنة فيها .

وبهذه المناسبة العزيزة دون السيد عارف رمضان مدير مؤسسة سما والمدير الرئيس السابق للجالية الكردية في الامارات على صفحته الرسمية :

اهنئ الشعب الإماراتي الطيب حكومة ً وشعباً وإخوتي ابناء الجالية الكُردية وجميع الجاليات المقيمة ، بالذكرى ال 52 ليوم الاتحاد العظيم الذي جمع الإمارات السبعة في دولة واحدة مزدهرة ،

متمنياً المزيد من التطور والتقدم والازدهار عرفاناً مني لإقامتي في تلك الدولة المضيافة للأكثر من عقدين من الزمن وما احمله انا وعائلتي من ذكريات طيبة اشتقتُ اليكم جميعاً دمتم بأمان الله . محمد عارف عبدالعزيز رمضان.الرئيس الأسبق للجالية الكُردية في الإمارات العربية المتحدة الموقرة.

السيد عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون والرئيس السابق للجالية الكردية في الامارات