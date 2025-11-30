الرئيس مسعود البارزاني يشارك في ملتقى "ملاي جزيري" الدولي الرابع

بمشاركة الرئيس مسعود البارزاني انطلقت يوم السبت، (29 -11- 2025)، فعاليات اليوم الثاني لملتقى"ملاي جزيري" الذي انعقد في قاعة مؤتمرات فندق "ديدمان جزيرة" بمدينة جزيرة بوطان التابع لمحافظة شرناخ.

ويعقد هذا الملتقى للعام الرابع على التوالي، ويحمل عنوان: "الأخلاق من منظور ملاي جزيري".ويشارك في الملتقى اكثر من 90 شخصية ثقافية يتضمن باحثين وأكاديميين محليين ودوليين من 16 دولة ، حيث ستتخلل جلسات الملتقى ألقاء محاضرات وعقد ندوات حول حياة ملا جزيري، أعماله الأدبية، وتأثيره الفكريعلى الادب الكلاسيكي الكردي وعلى الثقافة الكردية علماً ان الملتقى سيستمر لغاية يومين متتاليين .

وافتتح الملتقى السيد أحمد بايجار قائمقام جزيرة بوطان، وأوضح أحمد بايجار أن المنتدى يضع اسم "ملاي جزيري" في إطار أكاديمي، وهدف هذا الاجتماع الكبير القاء الضوء على هذه الشخصية الكردية بشكل أكبر.

ورحب جداً بمشاركة الرئيس مسعود بارزاني، وبجميع الحاضرين في الملتقى

ومن ثم دعي الرئيس البارزاني لالقاء كلمة بهذه المناسبة وابدى الرئيس سروره بالمشاركة في هذا الملتقى وقال أن "ملاي جزيري" نجم ساطع لا يأفل أبداً، وهو في طليعة عشاق طريق الحق، وقصائده لا يمحى من ذاكرة الكرد بمرور الزمن.

كما أشار الرئيس بارزاني قائلاً: "في تكية بارزان، وفي حضرة مولانا الشيخ أحمد بارزان، كانت قصائد ملاي جزيري تُتلى باستمرار، وقد تبين لنا مدى التقارب الروحي الموجود بينهما".

والقى بعض ابيات من قصائد ملايي جزيري حيث اشار ايضاً انه "مهما قيل عن ملاي جزيري فهو قليل، ولا يمكننا وصفه و إيفاؤه حقه، لكنه أمر يبعث على التقدير أن تقوم جامعة شرناخ سنوياً بعقد هذا المؤتمر كتقليد سنوي".

من ثم ارسل رسائل سياسية مهمة عن مسألة عملية السلام في شمال كردستان وابدى استعداده لبذل كل ما يمكن لاجل انجاح هذه العملية بالاضافة الى تطرقه لمسائل اخرى .

وعلى هامش مشاركته في ملتقى ملايي جزيري قام بجولة شملت عدداً من المواقع داخل مدينة جزيرة بوتان.

حيث تفقد الرئيس بارزاني ضريح النبي نوح (عليه السلام)، كما شملت زيارته ضريح ملاي جزيري وضريح العاشقين (مم وزين). وزار أيضاً قبر شرف الدين إلتشي، أحد أبرز الشخصيات السياسية في كردستان تركيا، إضافة إلى المدرسة الحمراء في جزيرة بوتان.

وكان الملفت رفع صور كبيرة للرئيس بارزاني واحتشاد اعداد كبيرة من أهالي مدينة جزيرة في الطرق المؤدية الى تلك الاماكن وعلى اسطح المباني والبلكونات ورفع علم كردستان ورفع شعارات تحيي الرئيس ووتحيي كردستان مؤكداً ان الكرد هم شعب واحد وامة واحدة لا يمكن فصلهم بالحدود المصطنعة وانهم يقفون صفاً واحداً خلف قيادة الرئيس البارزاني .