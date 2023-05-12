السفير الشعري الكردي الأبرز بدل رفو .. بقلم لطيف هلمت

المكان علامة أسطورية في قصائد بدل رفو

يغني بدل رفو، في منافي العالم عن حبه العميق لوطنه كردستان

هذه الكتابة، ليست بمقدمة للتعريف، بأخي وصديقي الشاعر بدل رفو، ومكانته الشعرية البارزة على خارطة الشعر الكردي الحديث باللغتين الكردية والعربية، وليست تعريفًا لقصائده المرفرفة فوق الريح الذرى، والشامخة التي تحتضن النجوم والقمر، بل هي كلمات مدججة بالمودة، والورود الكردستانية، لمحبي وقُرّاء قصائد بدل رفو الأعزاء!

الشعر الكردي غابة خضراء، وربما تكون هذه الغابة شبه مجهولة لكثيرين من الشعراء، ومنظمي الشعر في العالم، واهتماماتهم الواسعة بأدبهم وقصائدهم، وقلما نرى اهتمامًا جديرًا بالذكر بترجمة الشعر الكردي، رغم أن مستواه يضاهي مستوى الشعر العالمي، ومن الجدير بالذكر أن الشعر الكردي حظي بإعجاب الكثير من النقاد العراقيين وكتبوا عنه دراسات وتحليلات عميقة مختلفة، وأشادوا بالمستوى العالي للشعر الكردي الحديث، ولايسعني هنا ذكر كل تلك الأقلام العراقية البارزة التي أبدت اعجابها بالشعر الكردي في العراق، فهناك مئات الدراسات، والكتب المطبوعة، تمجد مستوى الشعر الكردي الحديث وترفع من شأنه، ولبعضهم آراءً رائعة، شخصيا ومعظم الشعراء الكرد، نعتز، ونفتخر بما تقدّم دومًا كما نفتخر بشموخ وسمو جبالنا التي دججت بدماء شهداء الحرية..ومن جملة تلك الآراء إخترت هذه الأقوال:

يقول الصحفي العراقي المغترب طالب الأحمد، مندوب صحيفة الشرق القطرية ومجلة الأهرام العربي، في لقاء أجراه معه مراسل جريدة ميديا (العدد 97): ثمة أدباء كرد يستحقون جائزة نوبل! ويقول الشاعر والناقد العراقي المغترب، مؤيد الراوي، والذي يعد بدوره واحدًا من مؤسسي جماعة كركوك في ستينيات القرن المنصرم، في مقدمته التي كتبها لأحد دواوين الشاعر الكردي المغترب د. فرياد فاضل: الشعر الكردي عالم مجهول تقريبا لدى معظم المثقفين العرب، وبالأخص في تاريخ تطوره واهتماماته، على أية حال، يمتلك الشعر الكردي صوتًا خاصًا به، ولم يترجم إلى اللغة العربية إلا القليل منه حتى يتعرف الناس على ثقافة شعب غني أيضا بتراثه الثقافي! ويقول حسن فائز (ناقد وكاتب عربي) في عدد من أعداد جريدة الحرية الصادرة في إقليم كردستان العراق: تقدم الشعر الكردي ممثلاً بنتاجات الشعراء المعاصرين وخطى خطوات نحو

التفرد باستخدام الموروث القومي، فأصبح اليوم يقدم أطروحة انسانية فكرية ومنهجية تتضمن الشمولية الإنسانية والهموم المحلية من جهة، وخصائص القضية الكردية والهموم العامة من جهة أخرى، متأثرًا بحركات التجديد في الشعر عمومًا! ويقول الشاعر والناقد الإيراني المعروف علي الصالحي في رسالة شخصية كتبها بخط يده وأرسلها إليّ: إن الشعر الكردي شعر عالمي، ولا زلت أحتفظ برسالته في إرشيفي الخاص!

لقد كتب شعراء وكتاب وأدباء معروفين على مستوى رفيع في الأوساط الأدبية العربية والفارسية دراسات كثيرة حول الجوانب الإبداعية في الشعر والأدب الكردي المعاصر ومن أبرزهم فاضل ثامر، يوسف يوسف، علي حسين فواز، ياسين النصير، حسب الله يحيى، د.حاتم الصكر، د. كاظم فاخر ، حاجم الخفاجي، بيان الصفدي، هشام القيسي، د. باسل مولود التكريتي، د. جليل البصري، علوان السلمان، وعشرات الأقلام المبدعة، ودلالة هذه الآراء والكتابات هي المكانة الشامخة للشعر الكردي في أطلس الشعر العالمي، وأول ما يدهش الانسان عند القيام بدراسة الأدب الكردي هي، غزارة القصائد الشعبية كما يقول المستشرق الروسي (باسيل نيكيتين) في كتابه الشهير (الكرد)، وأكثر تلك القصائد الشعبية تتحدث عن الحب، والحرب، وجمال الطبيعة، وفصول السنة في الأجواء الكردستانية، فلنقرأ ماذا يقول هذا العاشق : ــ

حين أموت لا تدفنوني

في المقابر

بل احفروا قبري تحت شجرة

على قارعة الطريق

فإذا ماعادت قطعان الشياه

والخراف

يصل إلى أذني صفير الرعيان

وصياحهم

** **

وعاشق ولهان اخر يوصي قائلاً: ــ

يسير نهر سيروان نحو الجنوب

لو ألقيت فيه تفاحة

ستصل إلى يد الحبيبة

أود أن القي بنفسي

في هذا النهر

ليجرفني نحو حبيبتي!

** ***

من الجدير بالذكر أن الشعر الكردي الحديث متشبع من كافة التيارات، والروافد الحداثوية العالمية، كالسريالية، والدادائية والتجريبية، إضافة إلى الواقعية السحرية الخ ! فقامة الشعر الكردي اليوم قامة شامخة كجبال كردستان التي تتوج النجوم قممها ليلا والشمس المشرقة الوهاجة نهارا، إنه شعر مفعم بالحياة، والآمال، والأماني، والخضرة، وحب الحياة، وجمال الطبيعة. وشهد المشهد الشعري الكردي، في سبعينيات القرن المنصرم، على يد جماعة كفري التابعة لمحافظة كركوك، وجماعة روانكة (المرصد) في السليمانية، وجماعة بيشره، و ( الطليعة) في محافظة هولير، ومجموعة من الشعراء الشباب المبدعين في محافظة دهوك، تطورات جذرية هائلة ارتقت به إلى القمم الشامخة التي بلغها الشعر العالمي الحديث في قرننا المعاصر، أما أخي الشاعر المبدع بدل رفو هو أحد ورثاء هذا التراث الشعري الثري، المفعم بكافة المستلزمات الإبداعية والانسانية، إنه ( بدل رفو ) بحق، هو السفير الأوحد للشعر الكردي في كافة مدن العالم ومنافيه ،ويحمل دوما على كاهله حقيبته المدججة بالقصائد، التي تتدفق من أنغامها جراحات الشعب الكردي، ووطننا المسلوب والمصلوب، كردستان المناضلة، من أجل حريتها المغتصبة منذ مؤامرة سايكس بيكو السوداء ولغاية اليوم، فأينما ذهب وشدّ رحاله رسمت قصائده دموع أطفال بلاده، وصرخات أمهاتهم على قبب المعابد، والكنائس، والمساجد، والبرلمانات، فأينما سافر ورحل، تتحدث قصائده عن آلام، وعذابات الصبايا، والشباب، والاطفال، والامهات الكرديات اللواتي اغتالهن الحقد الديني، والبطش العرقي والقومي تحت راية الامم المتحدة!

أينما توجه بدل رفو، يحمل في حقيبته المفخخة بالحب والقصائد والجراحات وصور الطائرات التي تقصف وطنه منذ قرن، من حيث تشرد شعبه التواق للحرية وتحولت أحلامه إلى رماد، يحمل في قصائده أغاني الرعاة الحزانى، وآهات، وبكاء الصبايا المنتظرات عودة عشاقهن من أرحام السجون المجهولة، وعويل الأمهات على جثث وأجساد أولادهن المخضبة بالدماء، والمزدانة بالجراح من أجل حرية وطنهم كردستان، روح قصائده معطرة بحب موطن ولادته، قرية الشيخ حسن، وبكاء وضحكات أطفالها، وآهات وأنغام رعاتها الحزانى فوق قمم جبالها المكللة بالثلوج والضباب والأحزان،

حنين عميق، وحب أسطوري لمدينة دهوك التي أمضى فيها زمنا برفقة سيدة التراب ( والدته)، وللموصل مكانة كبيرة في حياته، والتي يصفها بأنها أحلى مدن التاريخ، ونينوى الحضارات، فيها عاش ثلاثة عقود من عمره، وأكمل مراحل دراسته فيها، ولكل تلك الأمكنة وجود شامل في معظم قصائده، وبمعنى آخر، يشكل المكان علامة أسطورية بارزة في جلّ قصائده، فهو دائما يتحدث عن عشقه وهيامه بقريته والأماكن التي عاش فيها، وارتشف من منابعها، منها أماكن الطفولة والشباب، والبلدان التي زارها وعشقها، بدل رفو، سفير الشعر الكردي الجوال في مدن العالم ومنافيه، يتحدث للعابرين والقاطنين عن عشق وطنه الحزين، وجباله الصامدة الشماء والمثقلة بحب الحرية، ها هو يصرخ عبر جميع المنافي المرئية واللامرئية قائلا:

حين سمعت أنين الرياح

أيقنت أن جبال الكرد

ما زالت تنوء حبًا

وقصائد..

** **

ينوح باب سنجار في الموصل وجعًا

لباب العين في شفشاون، اشتياقًا

يهرعُ، يعانق أبوابها العتيقة!!

** **

ذكريات الموصل وشفشاون لفها ظلام

فلا محب يطرق أبوابها الحزينة

وفي دهوك، حيث عطر سيدة التراب

تتساقط الألوان والصور

نقاطًا تخلّف آثارًا ليظل الصمت

مواسم وداع ورحيل أحبة!!

** **

دهوك..

عشِقتُ مُدنا وشُعوبًا مُعَوَزّة

لكن! لم أرَ طيبةً وسلامًا

كشَعبِكِ!

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هكذا وبهذه الحرارة المدججة بذكريات الطفولة، يغني الشاعر بدل رفو، في منافي العالم عن حبه العميق لوطنه كردستان، والأماكن التي زرع فيها أزهار طفولته، وشبابه مع شعبه المناضل من أجل الحرية، ونيل حقوقه القومية المشروعة:

احتسي قدح الصبر

وصور الطفولة تحتفل في مخيلتي!

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وليظل وطن الحلم في أعيننا

أغنية المهد والأم والجبل!

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وطن معلق بأهداب السماء

وأفق يحدق في أيادي شعبه

مخضبة بأوجاع إلهية

فقراء يسيرون في دروب الأشواك

يستلهمون تاريخ الأجداد

وتراثهم المنسي!!

** **

من المحال أن ينسى هذا السفير الجوال حول العالم، حب مسقط رأسه قرية الشيخ حسن:

أيا مقبرة الشيخ حسن*

يا تاريخ الدنيا..

وهدير أمواج الأبطال الراقدين

يا أصوات الكرد وجبال كردستان

تحتضنك عناقيد الانسانية والسلام

لتحرس الراقدين تحت ترابك!

يا مقبرة الشيخ حسن..

يا وطن سيدة التراب..

يا فرحي ووجعي ودنياي

يا وطني الذي لم يركع أبدا!!

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وأخيرا أقول أن الشاعر المبدع، بدل رفو، هو بحق السفير الأوحد للشعر الكردي المعاصر في مدن الدنيا ومنافيها، فدوما يحمل في كلماته وقصائده حب بلاده كردستان وأسماء شهدائها، ودموع أطفالها الحزانى، وفقراءها الجوعى، وناسها المناضلين من أجل الحرية، والصامدين في وجه أعدائهم كقمم جبال قنديل، وهندرين، وهه لكرد، وبيره مكرون، وكارا، ومتين، وسنجار التي اندحرت تحت أقدام الغزاة وأعداء كردستان التي أنشد لها الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري في قصيدة ( كردستان يا موطن الأبطال)

قلبي لكردستان يُهدى والـــفم

ولقد يجود بأصـغـريـه الـمـعـُـدم

سـلـَّمْ على الـجـبل الأشـم وعنده

من (أبــجــديات) الــضـحـايـا معجـَمُ

شعب دعائمه الجمـــاجم والــدمُ

تـتـحـطـم الدنـيا ولا يتحـَطـٌـمُ

فمثلما للسندباد البحري مع كل رحلة من رحلاته البحرية أقاصيص وحكايات ومغامرات مبهرة، هكذا لبدل رفو الشاعر والسفير الأوحد للشعر الكردي، في منافي العالم قصص عشق لوطنه وشعبه في كل قصيدة من قصائده، التي تحلق بألف جناح وجناح في سموات الغربة والمنافي المختلفة:

صرخ جسد المهاجر في وجه الكهولة تحديًا

وذاب في رحيق الحرية أنشودة

نسيمها يمرح على أوتار

دفء ولحن كردي..!

يحيل ليلته حلمًا وبشرى

كل العمر أنت

يا شذى القوافي

يا سحر النظرات

يا بلادي الحزينة البعيدة..!!

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هذا هو الشاعر المبدع بدل رفو، السفير العام للشعر الكردي في مشارق الأرض ومغاربها، مغرم بقريته الشيخ حسن، ومدينة دهوك، ووطنه كردستان المناضلة من أجل حريتها، مغرم بحكايات قريته، وبلاده، وبطيبة القرويين، ومواقدهم المفعمة بالنار، مغرم بأكاليل أغاني الجبل، وربيع بلاده القادم من أعماق الظلمات، مغرم بالرحلات دون رتب عسكرية ومناصب رفيعة، يحمل معه دواوين أشعاره، وغبار رحلاته، وأحلامه إلى أن تتحطم العبودية على مذبح الحرية دون رجعة.

تحياتنا ومودتنا الأخوية، المفعمة بنسائم كردستان المثقلة بشذى الورود والرياحين، إلى الشاعر الكردي المبدع، وسفيرنا للشعر الكردي في منافي العالم، ومدنه المرئية واللامرئية، بدل رفو، وتحياتنا لأصدقاء الشعب الكردي، وقراء قصائدنا أينما كانوا!

لطيف هلمت

شاعر من كردستان العراق

المصدر : صحيفة ايطاليا تلغراف من تورينو