الشاعر زوراب عبدالعزيز" الشعر بغض النظر ان كان كلاسيكيا او معاصرا فهو يجب ان يخضع لقواعد كي يسمى شعرا"...جرت الحوار : فيدان ابراهيم

- حدثنا قليلا عنك وعن بدايتك مع الكتابة؟

- زوراب عزيز مواليد 1981 الحسكة

خريج 2010 قسم الأدب العربي جامعة حلب

تحديدا لا أتذكر متى بدأت الكتابة باللغة الكردية فقط كنت احتفظ بالأوراق التي كنت اكتبها دون الاهتمام بجمعها

- بمن تأثرت في كتاباتك من الشعراء ؟

- انا اقرأ لشعراء محددين ولكن عندما أكتب الشعر فلا اتأثر إلا بنفسي

- إلى أي حد تشبهك كتاباتك وأشعارك؟

- لا اكتب ما لا اشعر به ولا احاول رسم صورة شعرية او كتابية لا تعبر عما يخالج دواخلي وما يتناسب مع احساسي او بما مررت او امر به او على الاقل احلم به لذلك اعتقد ان ما اكتبه يمثلني ولا احاول التصنع بما اكتب

- هل تفرض قيود معينه على كتاباتك؟

- لا ابدا . احاول دائما كسر القيود التي ترسم افقا معينا لما اكتب لذلك احب الشعر الحر وافضل صنع افقا لا محدودا لقصيدتي

- لكل شاعر طقوسه الخاصة يمارسها أثناء كتابته القصيدة فما هي هذه الطقوس التي تمارسها أنت ...؟

- للحقيقة ليست لدي طقوس او شعائر معينة امارسها كي اصطاد الفكرة و باعتقادي الفكرة قد تأتي اثناء حديث عابر مع احدهم او قبل النوم . اما اثناء كتابة الفكرة كل ما احتاجه هو الهدوء

- من تراه مشجع للابداع والاستمرار على هذا الدرب؟

- اصدقائي يقفون دوما وقفة المشجع والمحفز وعددهم كبير ولا اود سرد الاسماء اما المؤسسات للاسف نفتقر للمؤسسات التي تدعم الكتابة او المواهب واغلبها مؤسسات تجارية والكثير منها لا تنظر لمضمون ما يكتب بل تنظر للناحية المادية . من يدفع لهميطبعون له

- هل ترى ان قواعد نظم الشعر مقيدة لإحساس الشاعر أم لا تؤثر؟

- للحقيقة من الغريب ان نرى شعراء او كتاب لا يتقيدون بقواعد كتابة الشعر والافتقار للرؤية النقدية الذاتية لكتابة الشعر لذلك نرى هنالك لغط بتفسير الجنس الادبي للكتابة . الشعر بغض النظر ان كان كلاسيكيا او معاصرا فهو يجب ان يخضع لقواعد كي يسمى شعرا

- ما هو دورك كشاعر وإنسان في ما يجرى حولك في الحياة؟

- الدور الذي احاول ان العبه هو أن أكون إيجابيا على جميع الأصعدة والمستويات في المجتمع

- كيف تؤثر ضغوط الحياة عليك كشاعر؟

- كثيرا للاسف . لا نستطيع التفرغ بشكل كامل للكتابة بل نسترق الوقت كي نجد هامشا وقتيا للكتابة واحيانا تكون هذه الظروف جزءا من القصيدة

- هل يمكنك إعطائنا لمحات عن مشاريعك المستقبلية؟

- في المستقبل القريب لدي اعادة نشر لمجموعتي الاولى ولدي مشروع رواية قيد الكتابة تكون جاهزة في منتصف العام

- ما الأمنية التي تتمنى تحقيقها على المدى الطويل؟

- على الصعيد الشخصي اتمنى ان احصل على كل ما يمكن من نجاح وعلى الصعيد القومي اتمنى ان اعيش في كردستان حرة حتى لو كانت تلك اللحظة اخر ما سأعيشه . والامنية المستحيلة ان يتوقف الدم في كل مكان وان تكون الانسانية الحكم فيما بيننا كشعوب

- مارأيك بقصيدة النثر والى ماذا يشير إقبال الكثير من الشعراء على كتابة هذا النوع من الشعر ...؟

- قصيدة النثر رائعة وارى فيها راحتي للكتابة وسمائي المفتوحة لكتابة افكاري ولكن ابقى ضمن حدود القصيدة ولا اتجاوز ذلك بان تتحول القصيدة الى موضوع نثري . اما الاقبال فهو بسبب سهولة تسميتها بقصيدة دون وجود جهة رقابية او نقدية تصنف هذه الكتابة .لذلك الاقبال يكون كبير لانها احيانا عمل من لا عمل له.

- هل الغموض في القصيدة يؤدي إلى ابتعاد القراء عنها ..؟

- الغموض او القصيدة التجريدية تكون احيانا مخصصة ليقرأها جزء من النخبة واحيانا الكاتب نفسه يتجه لهذا النوع من الغموض او التجريد دون ان يعطي القارئ تفسيرا لطريقة كتابته او لفكرته التي تتضمنها تلك القصيدة . السهل الممتنع او النوع الاصعب من الكتابة . وانا من الذين يفضلون ان يكتبوا ليقرأ الجميع

- كيف تقيم الراهن الشعري الكوردي العام؟

- اعتقد ان الشعر الكردي وحتى العربي يمر بمرحلة مخاض وبعد المخاض سيولد الكثير من الشعراء الجيدين وسيتوقف الكثير عن الكتابة لان المجتمع بات ذواقا ولا يقرأ إلا من يكون مميزا وسط هذا الكم الهائل من الشعراء . لذلك انا متفائل بأن الشعر الكردي سيكون ذو شأن عظيم

- زوراب يكتب القصة القصيرة.......؟ ما الذي يستلهمك في كتابة القصة تحديدا...؟

- اكتب القصة القصيرة بشكل شهري واحيانا نصف شهري . استلهم القصص في غالبها مما اراه في مجتمعي من امراض او حالات قد تكون اعمق من أن تكون حالة شخصية . ولكن احاول قبل كتابة القصة ان اتحاور مع الشخصية التي اصنعها واعطيها عمرا وخلفية حياتية كي افهمها قبل ان اتركها تتحرك وتصنع القصة

- كيف يقرأ زوراب نفسه من خلال القصة التي يكتبها ..؟

- اعتقد ان كتبنا اي قصة او رواية سيكون جزء منا لاعبا في كتابتها لاننا نكتب ما يعكس قناعات وافكار نؤمن بها

- زوراب يكتب القصة القصيرة بأسلوب واقعي تماما..؟. لكن سؤاليهل تكتبها بعفوية أم بدراية وتخطيط مدروس ..؟

- اعتقد ان الواقعية بحد ذاتها يجب ان تكون مدروسة لذلك اخلط بين العفوية والخلفية التي يجب ان تحملها تلك القصة ولا احاول اختلاق قصص بعيدة عما نعيشه يوميا

- كلمة ختامية؟

- قبل الختام اتمنى ان نجد يوما ما عدد النقاد يوازي عدد الكتاب لنقرأ ما يستحق القراءة .. وفي الختام اشكركم واشكر جهودكم وتمنياتي لكم بدوام النجاح والتوفيق.

مختارات من كلمات الشاعر زوراب

أيّتها الطّفلةُ الناضجة..

أيّتها السّيدةُ المُهيبة..

عمّ تبحثين ؟

أسراري مُخبأةٌ في جيب اللّيل..

صدري خالٍ مما تتوقعين..

النّبضاتُ ..ركلاتُ الشّيطان المقموعِ..

الدّفء .. اِحتراقُ ما تبقى من الرّماد..

عمّ تبحثين يا جنية الإغواء ..؟؟

أنا جثّة تحومُ حولي الطيور القمّامة..

أنا روحٌ طافحةٌ بالوجع..

أتنفس الحياة من الهوامش..

أعيش منسيّاً ..متناسياً..

عمَّ تبحثين في صدري..

وأنا كالثلاجة في بيت الفقراء..

فارغ و بارد..

عمَّ تبحثين..

قلبي الّذي تتفقدينه..

كُنتِ أخر من حطّمه..

وأضاعه..

صحيفة الفكر