الشاعر لقمان محمود في ترجمة سويدية

عن دار 49 books في السويد، صدرت حديثاً المجموعة الشعريةHelvetet (الجحيم) للشاعر الكردي السوري لقمان محمود، بترجمة سويدية للمترجمة Anna Jansson.

وجاء في تقديم المجموعة: إنّ قراءة "قصائد لقمان محمود، تشبه قراءة رذاذ المطر والوحدة والليل المقمر. أحياناً تشبه المويجات في شفافيتها وأحياناً أخرى تنأى بعيداً على مدى إمتداد الخيال.. وهناك لحظات تشعر بأنها قريبة منك كقرب دموع عينيك".

يستند الشاعر في هذه المجموعة الشعرية المترجمة على عناصر متعددة في عملية البناء الفني، بدءاً من عنصر الرمز، ومروراً بالحكايات الحافلة بالإشارات. فالشاعر يستدعي خطاباً سرياً يتداخل فيها الماضي بالحاضر، والواقع بالأسطورة.

تعريف بالمؤلف:

لقمان محمود:شاعر وناقد كردي سوري يحمل الجنسية السويدية. يكتب باللغتين الكردية والعربية. عضو اتحاد الأدباء والكتاب السويديين، عضو نادي القلم الكردي. صدر له حتى الآن 26 كتاباً في الشعر والنقد. شارك في عدد من المهرجانات الشعرية والثقافية، ومعارض الكتب، داخل وخارج السويد.