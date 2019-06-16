(الصناعة المعجمية في اللغة الكردية) في محاضرة للكاتب خالد جميل محمد في هه ولير

اقامت مؤسسة سما للثقافة والفنون في قاعة الكونفرانسات بفندق كابيتول هه ولير يوم الجمعة 14\6\2019 محاضرة قدمها اللكاتب والباحث الكردي خالد جميل محمد تناول فيها موضوع والتي تناول فيها( الصناعة المعجمية في اللغة الكردية ) أو إشكالية الصناعة المعجمية الكردية من الناحية العلمية الدقيقة بحيث تصبح جامعاً لكافة اللهجات الكردية وتحافظ على أصالتها على مر الأجيال.

ومن ابرز النقاط التي تناولها الكاتب في محاضرته والتي حازت على اهتمام الحضور وفق عرض علمي بالاستناد الى أمثلة ووثائق وتواريخ وقدم تعريفاً عن المعجم في بداية محاضرته وتحدث عن اهميتها ودورها كإرث حضاري ومعرفي بالاضافة الى تناوله كيفية صناعة المعاجم وعرضه نبذة تاريخية عن المعاجم الكردية .

كما اشار الى أهمية تكثيف الابحاث عن المعاجم الكردية القديمة ومحاولة تحديثها باستمرار وفق المتطلبات العصرية وبحسب بحث واطلاع الاستاذ خالد قال بأن هنالك مايقارب 200 معجم مهتم باللغة الكردية ( سواء كانت معاجم كردية خالصة او تلك المشتركة مع اللغات الثانية )

وفي ختام محاضرته عرض بعض نماذج الاخطاء الواردة في بعض المعاجم الكردية ودعى الى ثورة معجمية في اللغة الكردية

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