الفنانة آريا عطي تفتتح اول معرض تشكيلي لها في أربيل

افتتحت الفنانة التشكيلية "آريا عطي" معرضها التشكيلي الفردي الاول بعد ظهر يوم الإثنين في 11 من شهر أيلول في صالة ميديا القريب من فندق "شيراتون".في هه ولير عاصمة أقليم كردستان. وسيستمر المعرض لغاية 18 أيلول بين الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة الوادة بعد الظهر ويعاود الساعة 7 مساء لغاية التاسعة.

تضمن المعرض العديد من اللوحات التي حملتها من المانيا الى أربيل تلك اللوحات التي تجسد معاناة المرأة الكردية المهاجرة واللاجئة كما جسدت المرأة في أكثر رسوماتها،وعرضت قضية الانفال بطريقة فنية جديدة ومبتكرة ويحمل معرضها اسم العدالة وتعمل على عدة خامات فنية مختلفة والوان متعددة وتحاول الخلط بين العديد من المدارس الفنية وتحث على التفائل بالمستقبل ومن الحروب يمكن البناء واستعادة القوة والبدء من جديد .

اللافت للنظر الاقبال الكبير على المعرض من قبل المهتمين ومحبي الفن التشكيلي وكان من بين الحضورة السيد عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون والعديد من المسؤولين الرسمين ومنظمات المجتمع المدني في أربيل.

ومن الجدير بالذكر إن الفنانة التشكيلية آريا عطي تنحدر من مدينة كُوباني ومقيمة في ألمانيا، ولها أكثر من عقد ونصف من الخبرة الإبداعية، وعُرفَت بصاحبة ريشة "الفن المعاصر " واقامت معارض عديدة في السنوات الاخيرة في العديد من الدول وبشكل خاض في ألمانيا.