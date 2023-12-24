الفنانة التشكيلية نجاح نايف مسيرتها الفنية وبعض اعمالها

نجاح نايف، من مواليد مدينة الرقة، عام 1991، تنحدر من قرية شيخ قمر الكردية

هي فنانة تشكيلية ومدربة رسم وخريجة جامعة حلب قسم التاريخ. تقيم نايف في ولاية شانلي اورفا في تركيا اكتشفت نجاح موهبتها في سن مبكرة، حيث كانت ترسم كل ما تراه أمامها بشغف، وكان وجه المرأة يجذبها بكل تفاصيلها.

المسيرة الفنية:

هي عضوة في اتحاد الفنانين التشكيليين و جمعية ماري للثقافة والفنون في الرقة

وعضوة بنادي الفن التشكيلي في أورفا، وأعمالها مقتناة في أوروبا والوطن العربي. تقول نجاح إن الموهبة هي أساس كل فن، سواءً كان بالرسم أو الموسيقا أو الغناء أو غيره من الفنون وبدون الموهبة لايمكن ممارسة الفن مهما درس أو تعلم المرء.

المعارض والمشاركات:

شاركت نايف أعمالها في العديد من المعارض على مستوى الشبيبة ومنها:

- معارض جماعية في دار الأسد للثقافة والفنون بالرقة

- معرض اجيال في صالة الاتحاد الفنيين التشكيليين

- مشاركة في معارض جمعية ماري للثقافة والفنون

- المعرض السنوي لمتحف طه الطه بالرقة

- معرض جماعي بالمنصورة بالرقة

- معرض انا ارسم انا موجود في اورفا

- معرض معاً من أجل السلام في اورفا

- مهرجان أورفا الثقافي مع جمعية النخبة للأدباء والمثقفين