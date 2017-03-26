الفنانة الكوردية آينور دوغان تنال جائزة عالمية

هوزان أمين - التآخي

نالت الفنانة الكوردية المشهورة آينور دوغان جائزة احسن فنانة للبحر المتوسط من قبل معهد الموسيقا في بروكلن في امريكا والتي تعتبر من اهم مراكز الموسيقا في العالم.

جرت مراسيم التكريم في حفلة فنية في ولاية بوسطن الامريكية وقدمت دوغان العديد من اغانيها للجمهور الامريكي وحضور عدد كبير من ابناء الجالية الكوردية في ولاية بوسطن والولايات المحاورة لها، وقد ابدت آينور سرورها في الاحتفالية وقالت انها تهدي جائزتها الى المرأة الكوردية التي لا ترضى بالعبودية، كما عبرت عن سعادتها الغامرة وهي توصل مستوى الموسيقا الكوردية الى العالمية.

ومن الجديربالذكر ان هذه الجائزة التي تمنحها معهد الموسيقا في بروكلن منذ عام 2014 بإسم ( أمهر الموسيقيين على البحر المتوسط) وقد سبقها فنانين عالميين ( جوسي مرسه، انطونيو سيرانو، وبه بي) في نيل الجائزة في الاعوام السابقة.

آينور دوغان فنانة كوردية اشتهرت كثيرا بأغانيها الفلكلورية وهي من مواليد ديرسم عام 1975 .انتقلت دوغان في سنة 1992 مع عائلتها إلى مدينة اسطنبول وهناك درست الموسيقى والغناء في مدرسة ASMالمتخصصة بالموسيقى والغناء بدأت دوغان نشاطها الفني منذ عام 2002 م حينما صدر أول البوم لها في تلك السنة وهي إلى الآن مستمرة . في سنة 2004 أطلقت أينور دوغان ألبومها الثاني الذي كان بعنوان بنات الكورد (بالكوردية: Keçe Kurdan) ونالت شهرة كبيرة .