الفنان العالمي ماهر زين يصدر أغنية باللغة الكردية صوّرها في دياربكر

الفنان ماهر زين على احد ابراج سور دياربكر اثناء تصوير الكليب

الفنان ماهر زين على احد ابراج سور دياربكر اثناء تصوير الكليب

أصدر الفنان السويدي من أصل لبناني ماهر زين أول فيديو كليب كردي له قام بتصويره في ديار بكر (آمد) بشمال كردستان (تركيا).

ونشر ماهر زين أول مقطع فيديو له باللغة الكردية بعنوان "يا غفور ورحيم" والذي صوّره في ديار بكر، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

وكتب زين باللغة الكردية والإنجليزية: "مرحبا أيها الإخوة والأخوات الأعزاء. أتمنى أن تعجبكم أغنيتي الجديدة بعنوان "يا غفور ورحيم" باللغة الكردية. أقدم لكم هذه الأغنية باللغة الكردية. أتمنى لكم رمضان مبارك".

وتابع: "أنا محظوظ جدًا لأنني حصلت على فرصة الغناء بالعديد من اللغات المختلفة - ستكون هذه هي اللغة الثامنة التي أغني بها". وأنه كمسلم يؤمن بأن الناس كلهم سواء رغم جميع الاختلافات.

وتابع: "ساعدني الغناء بلغات مختلفة والسفر والالتقاء بأشخاص من ثقافات مختلفة على التعرف على أجزاء مختلفة من أمتنا الجميلة وتقديرها".

وسلّط كليب الأغنية الضوء على الجمال التاريخي لولاية آمد ( ديار بكر) ومعالمها الاثرية هذا وقد لاقى الكليب إعجابا كبيرا من المستمعين.