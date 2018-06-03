الفنان دليل دلنار يقيم عدة حفلات غنائية ناجحة في اقليم كردستان

اقام الفنان الكردي المعروف دليل دلنار سلسلة من الحفلات في عدة مناطق في اقليم كردستان العراق ( هه ولير- دهوك-السليمانية – صوران – زاخو ...الخ)

وقد لاقت تلك الحفلات نجاحاً كبيراً وحضوراً واسعاً من محبيه.

يتميز الفنان دليل دلنار باسلوبه المميز عبر احياء الاغاني الفولكلورية وغنائها باسلوب جديد.

اقيمت تلك الحفلات برعاية شركة دارين كروب و كورك تلكوم و روداو تي في .

ومن الجدير بالذكر ان الفنان دليل لدنار من مواليد مدينة موش في شمال كردستان ويقيم منذ سنوات في مدينة كولن الالمانية واصدر عدة البومات غنائية .