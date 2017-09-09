الفنان زبير صالح: أغني "للحلم الكوردي" منذ بداية نشأتي الفنية

قال الفنان الكوردي السوري زبير صالح ان على كافة الفنانين الكورد دعم استقلال اقليم كوردستان، مؤكدا على أن دور الفنان لا يقل عن دور البيشمركة.

وزبير صالح فنان كوردي يتحدر من مدينة رأس العين بشمال سوريا، هاجر الى أوروبا عام 2000.

وهجرة "صالح" من بلاده كانت بسبب الضغوطات الأمنية من حكومة البعث التي تدير الحكم في سوريا وتمنع كافة النشاطات باللغة الكوردية حتى الأغاني.

واشار "صالح" خلال استضافته من قبل كوردستان 24 الى مشاركته في المهرجان الذي أقيم في مدينة كولن الألمانية في وقت سابق من شهر آب اغسطس الماضي دعما لاستقلال كوردستان.

وقال صالح لكوردستان 24 "منذ أن بدأت مسيرتي الفنية وأنا أغني للدولة الكوردية المستقلة والتي هي حلم كل كوردي، ومعظم الفنان الكورد لم يقصروا في أداء واجبهم القومي".

وعرف الفنان زبير صالح بعزفه الجميل على آلة البزق التي تشتهر بها الجزيرة السورية ذات الغالبية الكوردية، واشتهرت العديد من أغنياته وأهمها "صباح الخير خانا من" و "لمن فكر" والعشرات من الأغاني الأخرى.

اربيل (كوردستان 24)