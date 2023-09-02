الفنان فريدون أحباب: لمْ أنلِ الشُّهرة كغيري من الفنانين

الشاعر والملحن والفنان “فريدون أحباب” من مواليد مدينة عامودا عام 1969، بدأ مسيرته الفنية منذ أن كان في السابعة من عمره بالعزف على آلة جيتار (بوتَرَين فقط) وفي عام 1986 بدأ بتأليف كلمات الأغاني، حيث يملك في جعبته أكثر من 300 أغنية، الفنان “فريدون أحباب” ضيف البرنامج الفني(Hunervîn)، الذي يبث عبر راديوBuyerFM، من تقديم الفنان: إيبو جان.

بدأ اللقاء بأغنية(Her silavek ji wan lêva) التي تعتبر أول أغنية قام بتلحينها وكتابة كلماتها، وغناها الفنان أحمد سليمان وغيره، وقال: “بدأت مشواري في عالم الفن منذ أن كنت طفلاً في السابعة، فكنت أعزف على آلَتَيّ الجيتار والجمبش ، بسبب تأثري بشقيقي الأكبر الذي كان يعزف على آلَتَيّ العود والكمان ، ما دفع بزرع حب الفن في داخلي”.

غنى الملحن والفنان “فريدون أحباب” أغنية(Ciwana) وأضاف: ” بدأت بتأليف كلمات الأغاني في عام 1985، وغنى الكثير من الفنانين من ألحاني وكلماتي مثل: عبد القادر سليمان أغنية(Menal menal) عام 1996، ورمضان نجم أومري أغنية(Li min bipirse)، بشير أومري(Wa qirik camê)، وأغنية أخرى لم تسجل بعد، وأحمد سليمان غنى 8 أغاني من كلماتي وألحاني، ومدني جميل 6 أغاني إحداها الأغنية المشهورة(Kubarê)، خليل جوهر 3 أغاني ، شفان كدو(şewq û seher) و(Deng awazê beyat) ،عدنان حسو أبو زانا أغنية(Felek serê min geriya) ،هوزان حسين أغنية(Min dî Dîlber) ،روجين كدو(Tê biçe)، فيغان خليل(Eferim) و(Ciwanê) ، لقمان داري(Bilbil im) ، شيار داري(Emîra) ، عبد القادر رمضان(Bûkê) وعدة أغاني أخرى، والفنانة نسرين داوود أغنية(Kevoka gewr im) و(Ronya çavê min tune) ،روجين حاجو(Xwezî bi dilê min hê li Qamişlo me) و سلطانة جميل هورو أغنيتين وأغنية للفنان غالب شيخو”.

وأضاف خلال حديثه قائلاً: ” ألحّن الأغاني ثم أكتب كلماتها، وأحياناً يكتب أحدهم كلمات الأغنية فأقوم بتلحينها، وألّفت الكثير من الأغاني للأطفال، و لدي حوالي 100 أغنية ملحّنة للرثاء على الأموات، عشت في الغربة حوالي 9 أعوام ألفت خلالها 215 أغنية، لتصبح عدد أغانيي 315 أغنية، سجلت منها 70 أغنية فقط بسبب التكاليف الباهظة، حيث بات تسجيل الأغنية الواحدة بالنسبة لي بمثابة حلم.

“كان للفنانين الكبار أمثال ” محمد شيخو، سعيد يوسف، محمود عزيز، محمد علي شاكر والفنان عبد الحليم حافظ الذي لن يتكرر مثله” أثر كبير على مسيرتي الفنية، ثم غنى أغنية(Dayka min dayê) ـ من ألحان شقيقه “كاميران أحباب” وكلماته ـ وأغنية(Ne heyat e ev çi jîn e) مع الفنان إيبو جان.

ويقول الفنان والملحن “فريدون أحباب”: لم أنل الشهرة كغيري من الفنانين لأنني أقوم بتلحين وكتابة الأغاني أكثر من الغناء واختتم اللقاء بأغنية(Porsorê ji derdê te).