الكاتب كاوا شيخي” ينال المرتبة الأولى في اختتام مهرجان القصة الكردية الرابع في قامشلو"

اختتمت فعاليات مهرجان القصة الكردية الرابع الذي أقامه اتحاد الكتاب الكرد – سوريا اليوم التاسع من يوليو/تموز، بحضورٍ مثقفين وشعراء وكتاب وشخصياتٍ سياسية، وذلك في مقر جمعية سوبارتو بمدينة قامشلو.

بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، قدمت فرقة(Koma Şêra) مجموعة أغان كردية منوعّة، ثم تمت دعوة جميع القُاصين المشاركين في المهرجان لمنحهم شهادات التقدير لمشاركتهم في المهرجان وذلك من قبل لجنة التقييم المؤلفة من كل من الكتاب: دلاور زنكي – نوشين بيجرماني – دلوفان دشتي – عمران يوسف.

ومنحت جائزة المهرجان الأولى للكاتب كاوا شيخي عن قصّته(Nexşek Ji Agir). والتي تتحدّث حقبة مهمّة في تاريخ الكرد أثناء حكم الرئيس العراقي صدام حسين.

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