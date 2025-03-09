اللقاء العام للكتاب والمثقفين الكرد الخامس في روج آفا كردستان

عقد اللقاءالعام للكتاب والمثقفين الكرد في روج آفا كردستان، بمشاركة "اتحاد مثقفي روج آفا كردستان" HRRK، واتحاد مثقفي مقاطعة الجزيرة، واتحاد كتاب كردستان سوريا، واتحاد الكتاب الكرد في سوريا، والاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا" في قاعة زانا بمدينة قامشلو بتاريخ 07.03.2025، وجرت نقاشات موسعة بين المشاركين حول موضوع القضاء على خطاب الكراهية ودور المثقفين في الحوار الكردي-الكردي، حيث تم التوصل في نهاية الاجتماع وبعد تلك المناقشات إلى تم التوصل الى الاستنتاجات التالية:

حسب ما نشر على صفحات المؤسسات المشاركة:

مخرجات الملتقى:

- وجوب قيام المثقف بدوره التنويري إلى جانب دوره الوطني والقومي لما يشكله من تمثيل معنوي للضمير الجمعي للشعب الكردي في روج آفايي كردستان وكافة أجزاء كردستان.

- نبذ كل ما من شأنه أن يحدث شرخاً في المجتمع الكردي وكل أشكال الخطاب الذي يدعو للعنف والكراهية وضرب السلم الأهلي في المجتمع الكردي والسوري على حدٍ سواء.

- دعم ومساندة كل المساعي الرامبة لتوحيد الخطاب والموقف والصف الكردي بين اطراف الحركة السياسية الكردية وصولاً لتشكيل مرجعبة كردية شاملة تمثل و تحدد المطالب المشروعة للشعب الكردي في روجآفايي كردستان وسوريا.

- مساندت قوات سوريا الديمقراطية في وجه العدوان التركي ومرتزقتها التي تستهدف روج آفايي كردستان وشمال شرق سوريا.

- تمثيل وإشراك المراة في كل المؤسسات والممثليات السياسية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية تمثيلاً عادلاً على مبدأ الكفاءة والمهنية.

- التأكيدعلى مشاركة الشباب الفاعلة في كل الأنشطة الثقافية.

- توفير المناخ والبيئة المناسبة لتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية بشكل مشترك.

- تشكيل مظلة ثقافية جامعة لكل المثقفين والكتاب الكرد في روجآفايي كردستان تكون بمثابة مرجعية عامة وشاملة.

- تشكيل لجنة من اتحادات المثقفين والكتاب الكرد للعب دور فعال في كل الملتقيات والفعاليات الداخلية والخارجية.