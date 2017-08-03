المخرج بهمن قوبادي احد أفضل 25 مخرجاً سينمائياً عالمياً

اختير المخرج السينمائي الكوردي الكبير من شرقي كوردستان بهمن قوبادي، كأحد افضل 25 مخرجا في القرن الواحد والعشرين. ووفقا لتصنيف قامت به منظمة (روتين توماتو)، فان المخرج الكوردي بهمن قوبادي، اختير كأحد افضل 25 مخرجا سينمائيا عالميا في القرن الواحد والعشرين، عمل في مجال السينما العالمية.

وتعتمد المنظمة في تصنيفها على اختيار افضل 25 مخرجا عالميا على اساس عدد ونوعية الاعمال السينمائية من بداية العام 2000، على ان لا تقل عدد الاعمال السينمائية عن اربعة افلام شاركت في المهرجانات الدولية ونالت جوائز عالمية.