المهرجان الثقافي الثالث للمثقفين الكورد في اوربا

انعقد مهرجان روزآفا الثالث للثقافة والفنون في مدينة وبرتال الالمانية بحضور جمع كبير من المثقفين الكورد في اتحاد مثقفي روزآفا كوردستان، وحضور ممثلين عن المؤسسات الثقافية الكوردية في أوربا وضيف الشرف الكاتب الالماني هارمن شولز حيث تحدث عن نفسه وعن طريقة تعرفه على الادب الكوردي.

بدأ المهرجان بكلمة من اللجنة المنظمة في اتحاد مثقفي غرب كوردستان وبالقراءات الشعرية وقراءة القصص القصيرة والبحث في مسألة الادب الكوردي بشكل عام والوضع في روزآفا بشكل خاص استمر المهرجان طوال اليوم وبمقطوعات موسيقية وبعض الاغاني اختتم المهرجان.

هوزان أمين- التآخي