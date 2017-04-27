المهرجان السينمائي الدولي الأول في القامشلي

افتتح المهرجان السينمائي الاول في مدينة القامشلي برعاية نادي قامشلي السينمائي، وذلك تحت شعار "السينما مرآة الشعوب ونبض الحياة".بمشاركة أفلام من العراق وتركيا ولبنان ومصر والمغرب وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية وتم قبول نحو 32 فيلما للمشاركة في المهرجان من بين 50 فيلما تقدموا بطلبات المشاركة".

ومن الجدير بالذكر انه سيتم عرض افلام وثائقية وقصيرة وافلام خاصة بالاطفال في القامشلي ومدن وبلدات أخرى في منطقة الجزيرة وذلك بين17 نيسان(أبريل) حتى 21 نيسان حيث سيختتم المهرجان بتوزيع الجوائز على الافلام الفائزة.

هوزان أمين - التآخي