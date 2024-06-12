النجم السعودي عبدالمجيد عبدالله يغني: "كوردي أنا"

أطلق النجم السعودي، عبدالمجيد عبدالله، يوم الجمعة (7 حزيران 2024)، أغنية جديدة حملت اسم "كوردي أنا".

والأغنية من كلمات الشاعر، عبدالله الملحم، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، والتوزيع الموسيقي لنور هاشم، وتم التسجيل والوتريات باستديوهات فايز السعيد.

وتتغنى الأغنية بحب وجمال كوردستان وشجاعة وحكمة وقيادة الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني.

وفيما يلي كلمات الأغنية:

قصة غرامٍ بيني وبينك

يامن خذيتي عقلي بزينك

والعشق في الدنيا ترى كنه

ما انخلق إلا لأجل عينك

ياحلوتي يادانة أيّامي

من أوّلي لآخر أعوامي

أحبك وحبي غدا مثلك

عظيم صادق شامخ وسامي

كوردي أنا كوردي أنا

بين السعادة والهنا

مالوم (مسرور) بغرامه فيك

الله يخلّيه ولنا يخلّيك

إنتي يـَ كوردستان في روحه

وانا (أرين) وبالعمر أفديك

مشاعري مهما حكت عنّي

أحسّها قليلةٍ منّي

أنا معك ويّاك وبقربك

سعيد راضي حيل متهنّي

ولا صار (مسعود البارزاني)

زعيم ولمجدك هو الباني

و(مسرور) من دمّه عطا أرضك

لا شك بتكونين عنواني

زاكروس - أربيل