امسية ثقافية للشعر و الموسيقا و الغناء في فندق كابتول هه ولير .

ضمن فعاليات ليالي رمضان بمناسبة الشهر الفضيل واستمراراً للنشاطات الثقافية التي بادرت اليها مؤسـسة سما للـثقافة والـفنون في اطار التعاون بينها وبين اتـــحاد كـــتــاب كوردســـتان (ســوريا) فرع أربـــيل، و برعاية فندق كابيتول هه ولير، ستقام امسية ثقافية للشعر والموسيقا والغناء بحضور السيد خالد دوسكي وزير الثقافة والفنون والشباب والرياضة والعديد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاجتماعية والثقافية مع مجموعة من الشعراء والأدباء الكورد.

يشارك في الحفل كل من الفنان الكوردي خليل بوطاني والفنانة السورية رفاه،كما يقوم الاعلامي شيروان ملا ابراهيم بتقديم مجموعة من المسابقات الثقافية و الترفيهية والكوميدية يتخللها توزيع عدة جوائز قيمة على الفائزين.

الزمان: يوم الجمعة 2- 6-2017 من الساعة 8 بعد الافطار الى ما بعد منتصف الليل

العنوان: فندق كابيتول – اربيل – 40 متري

ملاحظة : على من يود المشاركة لالقاء القصائد او الشعر او الغناء او الموسيقا يمكنهم التواصل مع الارقام التالية

شادي حاج رشيد 07511850445 هوزان ديرشوي 075058047222