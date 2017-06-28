امسية ثقافية منوعة في فندق كابيتول هه ولير

استمراراً للنشاطات الثقافية التي بادرت اليها مؤسسة سما للثقافة والفنون بالتعاون مع اتحاد كتاب كردستان سوريا في عاصمة اقليم كردستان العراق هه ولير. يتشرف مؤسسة سما واتحاد كتاب كردستان بدعوتكم لحضور الامسية الثقافية المنوعة بمشاركة الكاتب بسام مرعي الذي سيقرأ قصائد مترجمة للشاعر الروسي الداغستاتي رسول حمزتوف، وفقرة موسيقية للفنان جوان مراد ثم سيقوم ديار حاجي بتعريف وتوقيع كتاب (دوار الصالحية) وسوف يدير الامسية الشاعر زوراب عزيز.

المكان: قاعة المؤتمرات بفندق كابيتول (أربيل(

الزمان: يوم الجمعة الواقع في 30 حزيران 2017 الساعة 7.30 مساءً.

الدعوة عامة