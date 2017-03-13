امسية شعرية في فندق كابيتول هه ولير

أقام فرع هولير لاتحاد كتاب كوردستان سوريا بالتعاون مع مؤسسة سما للثقافة والفنون يوم الجمعة 10- آذار 2017 أمسية شعرية في قاعة الكونفرانسات بفندق كابيتول هه ولير، حضرها نخبة من المثقفين والكتاب و السياسيين من روجافا وباشور كوردستان، القى فيها كل من الشاعرين سوار احمد و زوراب عزيز قصائدا باللغة العربية و أيضا الشاعرة شنو محمد قصائدا باللغة الكوردية (اللهجة السورانية). كما ألقت الطفلة هيلين قصيدتين باللغة العربية، وقدمت الامسية هيفي الملا.

ننشر هنا صوراً من تلك الامسية الجميلة من صفحة Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriya