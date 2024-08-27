امسية شعرية في مدينة اوسنابروك الألمانية …نصر محمد / المانيا

اقيمت امسية شعرية يوم السبت 24 / 8 / 2024 في مدينة اوسنابروك الألمانية، برعاية الجمعية الكردية فيها وبالتعاون مع الأكاديمية الثقافية الدولية وبحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والفنانين شارك فيها كل من الشعراء علي مراد / نصر محمد / آزر شويش / دارين زكريا / صالح جانكو / مصطفى عليكو / باران حسو / والفنان رضوان اسمر .

بعد الوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء القى السيد مظفر حسن رئيس الجمعية الكردية في اوسنابروك كلمة قال فيها ، أرحب بكم واشكركم جميعا على حضوركم امسيتنا هذه واخص بالشكر الشعراء والفنانين المشاركين واشد على اياديهم كل على حدا ، كلنا امل بأن يكون امسيتنا هذه بادرة ثقافية تفتح افاقا ادبية وفنية

بعد الانتهاء من كلمته قام السيد عبدالسلام داوكو عضو الجمعية الكردية بالشعراء المشاركين كما رحب بهم وبالضيوف

بعده بدأ الشاعر نصر محمد بتسليط الضوء على الشاعر باران حسوBaran Hesso واعماله الشعرية ، باران حسو ابن قرية الغنامية التابعة لمدينة الدرباسية السورية الذي يكتب قصيدة النثر بلغة كردية سلسلة رشيقة ومفرادات دارجة من الحياة اليومية القى الشاعر باران عدة قصائد باللغة الكردية اطرب الجمهور الموجود وصفقوا له كثيرا على ادائه الرائع

بعد الانتهاء من قصائده عاد الشاعر نصر محمد وقدم إضاءة موجزة عن حياة الشاعرة دارين زكرياDareen Zakria واعمالها الشعرية ، حيث قامت الشاعرة دارين ابنة الشام والتي ادمنت ياسمين دمشق فكتبت شعرا نقيا يفوح بالعطر والشذى، بالقاء قصيدتين جميلتين جدا ، اطربت الجمهور كثيرا

عاد الشاعر نصر محمد مرة أخرى وقدم اضاءة عن حياة الشاعر آزر شويشAzer Şiwêş واعماله الشعرية ، الذي في داخله كينونة يترسب فيها قدر يسير من الوهج الرومانسي والحب القيسي لأرضه ومدينته عامودا، حيث انشد قصائد في غاية الجمال باللغة الكردية الرصينة ، ايضا صفق له الجمهور كثيرا من شدة اعجابهم بقصائده

بعد الانتهاء من قصائده غنى الفنان رضوان اسمر والفنان طالب اجمل مالديهما من اغان حيث اطربا الجمهور كثيرا مع التصفيق الحار لهما

ليعود الشاعر نصر محمد لتقديم اضاءة عن حياة الشاعر مصطفى عليكوMustafa Aliko واعماله الأدبية

حلق عليكو بعيدا الى واحات من الحب والجمال منحازا الى الرومانسية وانفعالات الوجدان وحرارة القلب بألقاء بعض من القصائد من ديوانه افروديت وقصيدة عن عفرين

بعد الانتهاء من قصائده عاد الشاعر نصر محمد وقدم اضاء عن الشاعر صالح جانكو واعماله الأدبية ، حيث القى عدة قصائد باللغة الكردية والعربية تحمل نغمة روحانية ووجدانية، حيث تغنى بالحب والجمال واطار من المثالية والقيم الأخلاقية، حيث صفق له الجمهور كثيرا على ادائه الرائع والجميل

ايضا ومرة أخرى عاد الشاعر نصر محمد وقدم اضاءة عن الشاعر علي مرادAli Murad واعماله الشعرية، بعدها القى الشاعر علي مراد ابن عامودا، ابن مدينة الحرائق ، قصائد في غاية الروعة والجمال باللغتين الكردية والعربية، صفق له الجمهور كثيرا وبحرارة

بعد الانتهاء من قصائده قدم الشاعر علي مراد اضاءة عن حياة الشاعر نصر محمد واعماله الادبية ، فقرأ الشاعر نصر قصائد جميلة، قصائد محملة بالحنين الى والديه اللذين احضرهما في كلمات قصيدة جدا مؤثرة يقول فيها

كي تكتب الشعر

فقط اقرأ وجه امك

وفكك شيفرة دمعها

كي تكتب الشعر

تنفس رائحة العرق من جبين ابيك

كي تكتب الشعر

تذكر صديقك الدائم

الذي لم تعد تعلم عنه شيئا

كي تكتب الشعر

افتح جرح قلبك المندمل

واعد احياءه

اكتب شعرك

وأقرأ ماكتبت

واخبرني ان كنت شاعرا

في نهاية الامسية قدم الصديق الكاتب المسرحي شكري داود عضو الأكاديمية الثقافية الدولية والسادة رئيس واعضاء الجمعية الكردية بأوسنابروك بتوزيع شهادات تقدير باللغة الالمانية الى كافة المشتركين بالأمسية تقديرا لمشاركتهم الفعالة.